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#Лига чемпионов #Футбол #Барселона #ПСЖ

Прогноз на матч «Барселона» – «ПСЖ»

2 часа назад

AFLO/Global Look Press

«Барселона» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт матча – 16 февраля в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть матч «Барселона» – «ПСЖ»

Котировки букмекеров:

Победа «Барселоны» – 1,97

Ничья – 4,00

Победа «ПСЖ» – 3,80

«Барселона» имеет серию из семи побед подряд в Примере. За это время команда проиграла Суперкубок Испании. Еще «Барса» проиграла «Севилье» (0:2) в Кубке Испании.

«ПСЖ» занимает второе место в чемпионате Франции. В январе команда проиграла «Лорьяну» (2:3), но потом выиграла четыре игры из разных турниров.

Тренер «Барселоны» Куман прокомментировал слова о том, что этот матч станет противостоянием Месси и Мбаппе: «В одной из команд играет лучший футболист мира».

Маурисио Почеттино называет победу в Лиге чемпионов главной целью «ПСЖ». За «ПСЖ» против «Барселоны» не сыграет Неймар.

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