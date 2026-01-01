Педру Паулета

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Футбол
Мбаппе забил 111-й гол за «ПСЖ». Больше мячей только у Ибрагимовича и Кавани
#Килиан Мбаппе
Футбол
Мбаппе стал четвертым в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». У него 100 голов за клуб в 21 год
#Килиан Мбаппе
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