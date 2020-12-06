Килиан Мбаппе
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Златан Ибрагимович
Доминик Рошто
Педру Паулета
ПСЖ
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#Килиан Мбаппе #Футбол #ПСЖ #Златан Ибрагимович #Лига 1 #Эдинсон Кавани #Доминик Рошто #Педру Паулета

Мбаппе стал четвертым в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». У него 100 голов за клуб в 21 год

06 декабря, 11:03

«ПСЖ» обыграл «Монпелье» (3:1). Килиан Мбаппе – автор одного из голов в этом матче.

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Мавидиди 41
1:3
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Дагба 33
Кен 77
Мбаппе 90

Теперь Килиан Мбаппе имеет 100 голов в составе «ПСЖ». По этому показателю он занимает четвертое место в клубной истории. Столько же имеет Доминик Рошто.

Тройка лидеров:

  1. Эдинсон Кавани – 200 голов
  2. Златан Ибрагимович – 156
  3. Педру Паулета – 109

Мбаппе играет за «ПСЖ» с июля 2018 года, когда перешел из «Монако». В этом сезоне Лиги 1 он провел девять матчей, где забил десять голов и сделал четыре ассиста.

20 декабря Мбаппе исполнится 22 года. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.

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