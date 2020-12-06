Килиан Мбаппе
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Мбаппе стал четвертым в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». У него 100 голов за клуб в 21 год
06 декабря, 11:03
«ПСЖ» обыграл «Монпелье» (3:1). Килиан Мбаппе – автор одного из голов в этом матче.
Теперь Килиан Мбаппе имеет 100 голов в составе «ПСЖ». По этому показателю он занимает четвертое место в клубной истории. Столько же имеет Доминик Рошто.
Тройка лидеров:
- Эдинсон Кавани – 200 голов
- Златан Ибрагимович – 156
- Педру Паулета – 109
Мбаппе играет за «ПСЖ» с июля 2018 года, когда перешел из «Монако». В этом сезоне Лиги 1 он провел девять матчей, где забил десять голов и сделал четыре ассиста.
20 декабря Мбаппе исполнится 22 года. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.
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