Мбаппе стал четвертым в списке лучших бомбардиров «ПСЖ». У него 100 голов за клуб в 21 год

Теперь Килиан Мбаппе имеет 100 голов в составе «ПСЖ». По этому показателю он занимает четвертое место в клубной истории. Столько же имеет Доминик Рошто.

Тройка лидеров:

Мбаппе играет за «ПСЖ» с июля 2018 года, когда перешел из «Монако». В этом сезоне Лиги 1 он провел девять матчей, где забил десять голов и сделал четыре ассиста.

20 декабря Мбаппе исполнится 22 года. Transfermarkt оценивает его в 180 миллионов евро.