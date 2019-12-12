Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эдинсон Кавани
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСЖ
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
14 февр. 1987 (33) года
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались
#Неймар
12 декабря 2019, 12:58
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
#ПСЖ
21 апреля 2019, 19:38