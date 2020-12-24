Эдинсон Кавани
№7
Нападающий
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Команда
Манчестер Юнайтед
Возраст
34
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
Кавани создал пять голов за матч Лиги Европы. «Рома» – его любимый итальянский соперник
#Эдинсон Кавани
30 апреля, 00:36
Почему «МЮ» стал первым – объясняем в пяти быстрых секретах
#Манчестер Юнайтед
18 января, 21:32
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
24 декабря 2020, 18:44
Все трансферы последнего дня. Кавани в «МЮ», «Юве» забрал Кьезу, «Бавария» вернула Косту
#АПЛ
06 октября 2020, 01:52
20 главных трансферов летнего окна
#АПЛ
06 октября 2020, 01:15
«Способ подбодрить детей, которые страдают от шуток толстого дяди». Кавани танцует в рекламе балетной школы для мальчиков
#Эдинсон Кавани
11 сентября 2020, 19:57
Помните, как все обсуждали проблемы «ПСЖ» (конфликты, травмы, ссоры)? Теперь их нет, а внутри – все хорошо
#ПСЖ
19 августа 2020, 15:09
Неймар принес Кавани мяч, чтобы тот забил пенальти. Раньше они из-за этого ругались
#Неймар
12 декабря 2019, 12:58
Тут очень быстро о том, зачем смотреть Кубок Америки
#Кубок Америки
14 июня 2019, 23:23
«ПСЖ» – чемпион Франции. Главные цифры и факты
#ПСЖ
21 апреля 2019, 19:38