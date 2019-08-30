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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
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Лучшие тексты
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Златан Ибрагимович
№21
Нападающий
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Команда
Милан
Гражданство
Швеция
Дата рождения
3 окт. 1981 (39) лет
Рост
195
Вес
87
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Златан и Погба подружились в «МЮ», а теперь соревнуются в челленджах по инстаграму
#Златан Ибрагимович
11 апреля, 12:28
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
27 октября, 18:55
#новости спорта
Ибрагимович забил за «Милан» и «Интер» одинаковое количество голов. В «Милане» вышло быстрее
26 октября, 23:50
Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус
24 сентября, 16:56
Только Ибрагимович забивал по 50 голов в Серии А за «Милан» и «Интер»
1
29 июля, 22:26
1
Златан победил коронавирус. И вернулся с дублем в миланском дерби
#Златан Ибрагимович
17 октября, 20:55
Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его
#Златан Ибрагимович
18 сентября, 00:47
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля, 11:52
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
Опровергаем мифы о том, что Месси выдавливает игроков и тренеров из «Барселоны» и сборной
#Лионель Месси
05 февраля, 14:05
Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!
#Златан Ибрагимович
12 января, 01:28
Карьера Златана в Италии – не только титулы, но и много нервов. Только там его так часто банили и удаляли
#Златан Ибрагимович
27 декабря 2019, 20:28
Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба
#Златан Ибрагимович
28 ноября 2019, 18:12
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
14 ноября 2019, 14:07
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
16 сентября 2019, 09:49
Что за тема про парня с прической Златана, которого не пускают в школу? Расскажем за пару минут
#Златан Ибрагимович
12 сентября 2019, 14:40
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович
26 июля 2019, 21:25
Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС
#Златан Ибрагимович
20 июля 2019, 09:35
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge
05 июля 2019, 12:45