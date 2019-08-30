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Златан Ибрагимович
№21
Нападающий
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Команда
Милан
Возраст
39
Рост
195
Вес
87
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все звезды, которые НЕ едут на Евро-2020
#Евро-2020
20 мая, 18:14
У Златана есть доля в букмекерской конторе. Так нельзя: за подобный бизнес ФИФА дисквалифицирует футболистов на три года
#Златан Ибрагимович
15 апреля, 15:55
Спортсмен, которого я не люблю. Авторы «Гола» ругают больших звезд: Акинфеев, Златан, Плющенко и другие
#Гол
12 апреля, 10:19
Златан застрелил в Африке льва, а челюсть и череп забрал домой. Для него лев целый год провел в клетке
#Златан Ибрагимович
05 апреля, 16:40
Златан расплакался на вопросе о реакции семьи на его возвращение в сборную. Вспомнил, как провожал рыдающий сын
#Златан Ибрагимович
22 марта, 22:40
Из-за пробок Златан добрался до фестиваля Сан-Ремо со случайным мотоциклистом. А потом ужасно спел
#Златан Ибрагимович
05 марта, 14:15
«Все идет из головы». Златан записал мотивирующую речь для Хабиба перед последним боем
#Хабиб Нурмагомедов
03 марта, 23:45
Златан сцепился с Лукаку и удалился в дерби. Раньше – троллил его в «МЮ» и предлагал деньги за прием мяча
#Златан Ибрагимович
27 января, 00:55
Секрет Златана − единоборства. В детстве они спасали от мрака вокруг, затем − дали тело и те самые голы
#Златан Ибрагимович
30 августа 2019, 13:00
Златан в смокинге пригнал на фестиваль Сан-Ремо – петь! Это прописано в его контракте с «Миланом»
#Златан Ибрагимович
03 марта, 15:00
Златан не просто так сказал Лукаку про вуду. Это байка владельца «Эвертона»: якобы Лукаку ушел после совета колдуна
#Ромелу Лукаку
27 января, 18:15
Месси, Овечкин и другие звезды спорта – герои мультов Pixar и Disney. Это магия фильтров приложения ToonMe
#ToonMe
13 января, 22:15
Златан и Погба подружились в «МЮ», а теперь соревнуются в челленджах по инстаграму
#Златан Ибрагимович
11 апреля 2020, 12:28
Златан – фанат охоты. Ходил с ружьем в рекламе Volvo, стрелял в 500-килограммового лося и купил себе целый лес
#Златан Ибрагимович
29 декабря 2020, 18:20
Секрет Златана в 39 лет – личный физиотерапевт. Он называет Златана идиотом за лишние пробежки и гоняет в бассейн
#Златан Ибрагимович
27 октября 2020, 18:55
Златан победил коронавирус. И вернулся с дублем в миланском дерби
#Златан Ибрагимович
17 октября 2020, 20:55
Игрок «Шэмрока» поменялся со Златаном майками ради сына – тот просто обожает его
#Златан Ибрагимович
18 сентября 2020, 00:47
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля 2020, 11:52
Опровергаем мифы о том, что Месси выдавливает игроков и тренеров из «Барселоны» и сборной
#Лионель Месси
05 февраля 2020, 14:05
Златан против вечности: штампует голы четыре разных десятилетия подряд!
#Златан Ибрагимович
12 января 2020, 01:28
Карьера Златана в Италии – не только титулы, но и много нервов. Только там его так часто банили и удаляли
#Златан Ибрагимович
27 декабря 2019, 20:28
Пытались поджечь статую, испортили дом. Это реакция на покупку Златаном акций шведского клуба
#Златан Ибрагимович
28 ноября 2019, 18:12
Златан некрасиво простился с США: проиграл, показал яйца, наговорил гадости про лигу
#Златан Ибрагимович
14 ноября 2019, 14:07
Третий хет-трик Ибрагимовича в США. В одном фото
#Златан Ибрагимович
16 сентября 2019, 09:49
Что за тема про парня с прической Златана, которого не пускают в школу? Расскажем за пару минут
#Златан Ибрагимович
12 сентября 2019, 14:40
Златан бывает злодеем: дерется, оскорбляет соперников, некрасиво фолит
#Златан Ибрагимович
26 июля 2019, 21:25
Златан опять доказал, что он лучший. Забил хет-трик в главном дерби сезона МЛС
#Златан Ибрагимович
20 июля 2019, 09:35
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge
05 июля 2019, 12:45