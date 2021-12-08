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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Милан #Атлетико #Порту

«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов, «Атлетико» вышел в плей-офф

2 часа назад

Группа В провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов: 🇮🇹 «Милан» сыграл с 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпулем», 🇵🇹 «Порту» – с 🇪🇸 «Атлетико».

В этой группе только «Ливерпуль» гарантировал себе досрочную квалификацию в плей-офф с первого места. Остальные три команды претендовали на второе место. Итоговое положение:

Матч завершен
Милан
Милан
Томори 29
1:2
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 36
Ориги 55
  • «Ливерпуль» вышел на матч полурезервным составом, так как игра не имела турнирного значения для него. Из основы играли Алиссон, Мохаммед Салах и Садио Мане.
  • «Милан» забил первым, но потом дважды пропустил. Он завершил групповой этап на последнем месте с четырьмя поражениями. Это его первое участие в ЛЧ с 2014 года.
  • «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей группового этапа. Теперь это один из восьми клубов в истории турнира, которым удавалось такое.
Матч завершен
Порту
Порту
Оливейра 90
1:3
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гризманн 56
де Пауль 90
Корреа 90
  • «Атлетико» забил в начале второго тайма, но уже через 12 минут после гола остался в меньшинстве. Янника Феррейро-Карасско удалили на 67-й минуте за толчок соперника.
  • Уже через три минуты составы сравнялись: у «Порту» удалили Венделла за удар соперника локтем. А еще через пять минут у «Порту» удалили запасного вратаря.
  • В итоге «Атлетико» забил дважды в конце матча и квалифицировался в плей-офф ЛЧ. «Порту» отыграл один мяч и прошел в Лигу Европы.
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Источник:
Гол
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Ден Максимов
2 часа назад
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