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«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов, «Атлетико» вышел в плей-офф
2 часа назад
Группа В провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов: 🇮🇹 «Милан» сыграл с 🏴 «Ливерпулем», 🇵🇹 «Порту» – с 🇪🇸 «Атлетико».
В этой группе только «Ливерпуль» гарантировал себе досрочную квалификацию в плей-офф с первого места. Остальные три команды претендовали на второе место. Итоговое положение:
- «Ливерпуль» вышел на матч полурезервным составом, так как игра не имела турнирного значения для него. Из основы играли Алиссон, Мохаммед Салах и Садио Мане.
- «Милан» забил первым, но потом дважды пропустил. Он завершил групповой этап на последнем месте с четырьмя поражениями. Это его первое участие в ЛЧ с 2014 года.
- «Ливерпуль» выиграл все шесть матчей группового этапа. Теперь это один из восьми клубов в истории турнира, которым удавалось такое.
- «Атлетико» забил в начале второго тайма, но уже через 12 минут после гола остался в меньшинстве. Янника Феррейро-Карасско удалили на 67-й минуте за толчок соперника.
- Уже через три минуты составы сравнялись: у «Порту» удалили Венделла за удар соперника локтем. А еще через пять минут у «Порту» удалили запасного вратаря.
- В итоге «Атлетико» забил дважды в конце матча и квалифицировался в плей-офф ЛЧ. «Порту» отыграл один мяч и прошел в Лигу Европы.
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