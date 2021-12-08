«Милан» проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов, «Атлетико» вышел в плей-офф

Группа В провела последние матчи группового этапа Лиги чемпионов: 🇮🇹 «Милан» сыграл с 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпулем», 🇵🇹 «Порту» – с 🇪🇸 «Атлетико».

В этой группе только «Ливерпуль» гарантировал себе досрочную квалификацию в плей-офф с первого места. Остальные три команды претендовали на второе место. Итоговое положение: