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«Милан» сыграл вничью с «Порту» и впервые в этом сезоне Лиги чемпионов не проиграл. Последняя победа была в 2013-м
03 ноября, 22:42
«Милан» и «Порту» сыграли в матче группы В Лиги чемпионов. Для «Милана» это четвертый матч после возвращения в турнир и первый, в котором он не проиграл.
- «Порту» идет в группе вторым с 5 очками. «Милан» занимает последнее место в группе с 1 очком. «Ливерпуль» (9 очков) и «Атлетико» (4) еще не провели свой матч.
«Милан» не квалифицировался в ЛЧ с 2014 года, а не побеждал в нем с 2013-го.
✅ Ноябрь-2013. «Селтик» (3:0)
🤝 Ноябрь-2013. «Аякс» (0:0)
❌ Февраль-2014. «Атлетико» (0:1)
❌ Март-2014. «Атлетико» (1:4)
❌ Сентябрь-2021. «Ливерпуль» (2:3)
❌ Сентябрь-2021. «Атлетико» (1:2)
❌ Октябрь-2021. «Порту» (0:1)
🤝 Ноябрь-2021. «Порту» (1:1)
Несмотря на такую статистику в этом сезоне ЛЧ, в чемпионате Италии «Милан» не проигрывает с начала сезона – в течение 11 матчей подряд. За этот период у него была одна ничья.
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