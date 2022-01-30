Луис Диас – игрок «Ливерпуля»

Луис Диас переходит в «Ливерпуль» из «Порту». Информация от Фабрицио Романо: клуб заплатит 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

«Ливерпуль» официально подтвердил подписание Диаса. В этом сезоне он провел в чемпионате Португалии 18 матчей, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.

Луису Диасу 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. Там публикуется информация, что трансфер оценивается в 45 миллионов.