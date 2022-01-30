Луис Диас
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Луис Диас – игрок «Ливерпуля»
15 минут назад
Луис Диас переходит в «Ливерпуль» из «Порту». Информация от Фабрицио Романо: клуб заплатит 40 миллионов евро. Еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
«Ливерпуль» официально подтвердил подписание Диаса. В этом сезоне он провел в чемпионате Португалии 18 матчей, забил 14 голов и сделал четыре ассиста.
Луису Диасу 25 лет. Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. Там публикуется информация, что трансфер оценивается в 45 миллионов.
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