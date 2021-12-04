УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»

Команды были наказаны за несоблюдение требования об отсутствии просроченной кредиторской задолженности.

«Астана» и ЧФР получили штраф в 150 и 200 тысяч евро, остальные – оштрафованы и условно исключены из еврокубков на три последующих сезона, если не погасят задолженность до 31 января 2022 года.

Полный список:

🇰🇿 «Астана»

🇷🇴 ЧФР

🇧🇬 ЦСКА София – 75 тысяч

🇬🇮 «Монс Кальпе» – 15 тысяч

🇪🇦 «Бетис» – 250 тысяч

🇵🇹 «Порту» – 300 тысяч

🇵🇹 «Санта-Клара» – 75 тысяч

🇵🇹 «Спортинг» – 250 тысяч

За нарушения финансового фэйр-плей АЕК выплатит 1,5 миллиона евро + УЕФА удержит до 10% от призовых, которые клуб может получить от участия в еврокубках в следующем сезоне.