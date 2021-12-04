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УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»
5 часов назад
Команды были наказаны за несоблюдение требования об отсутствии просроченной кредиторской задолженности.
«Астана» и ЧФР получили штраф в 150 и 200 тысяч евро, остальные – оштрафованы и условно исключены из еврокубков на три последующих сезона, если не погасят задолженность до 31 января 2022 года.
Полный список:
- 🇰🇿 «Астана»
- 🇷🇴 ЧФР
- 🇧🇬 ЦСКА София – 75 тысяч
- 🇬🇮 «Монс Кальпе» – 15 тысяч
- 🇪🇦 «Бетис» – 250 тысяч
- 🇵🇹 «Порту» – 300 тысяч
- 🇵🇹 «Санта-Клара» – 75 тысяч
- 🇵🇹 «Спортинг» – 250 тысяч
За нарушения финансового фэйр-плей АЕК выплатит 1,5 миллиона евро + УЕФА удержит до 10% от призовых, которые клуб может получить от участия в еврокубках в следующем сезоне.
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