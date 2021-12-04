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#УЕФА #Порту #Спортинг Лиссабон #ЧФР #Астана #Бетис #ЦСКА София

УЕФА оштрафовал восемь клубов за нарушения финансового фэйр-плей. В их числе – «Порту», «Спортинг» и «Астана»

5 часов назад

Команды были наказаны за несоблюдение требования об отсутствии просроченной кредиторской задолженности.

«Астана» и ЧФР получили штраф в 150 и 200 тысяч евро, остальные – оштрафованы и условно исключены из еврокубков на три последующих сезона, если не погасят задолженность до 31 января 2022 года.

Полный список:

  • 🇰🇿 «Астана»
  • 🇷🇴 ЧФР
  • 🇧🇬 ЦСКА София – 75 тысяч
  • 🇬🇮 «Монс Кальпе» – 15 тысяч
  • 🇪🇦 «Бетис» – 250 тысяч
  • 🇵🇹 «Порту» – 300 тысяч
  • 🇵🇹 «Санта-Клара» – 75 тысяч
  • 🇵🇹 «Спортинг» – 250 тысяч

За нарушения финансового фэйр-плей АЕК выплатит 1,5 миллиона евро + УЕФА удержит до 10% от призовых, которые клуб может получить от участия в еврокубках в следующем сезоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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