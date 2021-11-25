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#Лига чемпионов #Ливерпуль #Милан #Порту #Атлетико

«Милан» выиграл у «Атлетико» и победил в Лиге чемпионов впервые с 2013 года. «Ливерпуль» обыграл «Порту»

2 часа назад
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:1
Матч завершен
Милан
Милан
Мессьяс 87

В группе В Лиги чемпионов сыграли «Милан» и «Атлетико», «Ливерпуль» и «Порту».

«Милан» победил в ЛЧ впервые после возвращения в турнир. Он не квалифицировался в него с 2014 года, а не побеждал с 2013-го.

✅ Ноябрь-2013. «Селтик» (3:0)

🤝 Ноябрь-2013. «Аякс» (0:0)

❌ Февраль-2014. «Атлетико» (0:1)

❌ Март-2014. «Атлетико» (1:4)

❌ Сентябрь-2021. «Ливерпуль» (2:3)

❌ Сентябрь-2021. «Атлетико» (1:2)

 ❌ Октябрь-2021. «Порту» (0:1)

🤝 Ноябрь-2021. «Порту» (1:1)

 ✅ Ноябрь-2021. «Атлетико» (1:0)

Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 37
Алькантара 52
Салах 70
2:0
Матч завершен
Порту
Порту
  • «Ливерпуль» продолжил победную серию и обыграл «Порту» в пятом матче сезона.
  • У «Ливерпуля» одна из лучших разниц забитых и пропущенных мячей (15 забитых, пять пропущенных, разница 10 голов). Только у «Баварии» (16) и «Аякса» (13) она лучше.

«Ливерпуль» – единственная команда группы, гарантировавшая себе выход в плей-офф ЛЧ. Остальные места распределятся в последнем туре: на второе и третье места, гарантирующие еврокубки весной, претендуют все три клуба. «Порту» (5 очков), «Милан» (4) и «Атлетико» (4). В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Миланом», а «Атлетико» с «Порту».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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Из «Ливерпуля» уходит важный человек, который из тени построил команду. Это он подписал Клоппа (шпионил за ним в отеле) и привел Салаха, хотя Клопп возражал
Секреты лидера «Атлетика», который пять лет играет все матчи подряд без пропусков: психолог, никакого интернета перед сном, особая генетика мышц (родители прошли Сахару)
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Комментарии (1)
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Яша Сон
2 часа назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю...

Если не попан, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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