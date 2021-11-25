«Милан» выиграл у «Атлетико» и победил в Лиге чемпионов впервые с 2013 года. «Ливерпуль» обыграл «Порту»
В группе В Лиги чемпионов сыграли «Милан» и «Атлетико», «Ливерпуль» и «Порту».
«Милан» победил в ЛЧ впервые после возвращения в турнир. Он не квалифицировался в него с 2014 года, а не побеждал с 2013-го.
✅ Ноябрь-2013. «Селтик» (3:0)
🤝 Ноябрь-2013. «Аякс» (0:0)
❌ Февраль-2014. «Атлетико» (0:1)
❌ Март-2014. «Атлетико» (1:4)
❌ Сентябрь-2021. «Ливерпуль» (2:3)
❌ Сентябрь-2021. «Атлетико» (1:2)
❌ Октябрь-2021. «Порту» (0:1)
🤝 Ноябрь-2021. «Порту» (1:1)
✅ Ноябрь-2021. «Атлетико» (1:0)
- «Ливерпуль» продолжил победную серию и обыграл «Порту» в пятом матче сезона.
- У «Ливерпуля» одна из лучших разниц забитых и пропущенных мячей (15 забитых, пять пропущенных, разница 10 голов). Только у «Баварии» (16) и «Аякса» (13) она лучше.
«Ливерпуль» – единственная команда группы, гарантировавшая себе выход в плей-офф ЛЧ. Остальные места распределятся в последнем туре: на второе и третье места, гарантирующие еврокубки весной, претендуют все три клуба. «Порту» (5 очков), «Милан» (4) и «Атлетико» (4). В последнем туре «Ливерпуль» сыграет с «Миланом», а «Атлетико» с «Порту».
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