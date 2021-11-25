«Милан» выиграл у «Атлетико» и победил в Лиге чемпионов впервые с 2013 года. «Ливерпуль» обыграл «Порту»

В группе В Лиги чемпионов сыграли «Милан» и «Атлетико», «Ливерпуль» и «Порту».

«Милан» победил в ЛЧ впервые после возвращения в турнир. Он не квалифицировался в него с 2014 года, а не побеждал с 2013-го.

✅ Ноябрь-2013. «Селтик» (3:0)

🤝 Ноябрь-2013. «Аякс» (0:0)

❌ Февраль-2014. «Атлетико» (0:1)

❌ Март-2014. «Атлетико» (1:4)

❌ Сентябрь-2021. «Ливерпуль» (2:3)

❌ Сентябрь-2021. «Атлетико» (1:2)

❌ Октябрь-2021. «Порту» (0:1)

🤝 Ноябрь-2021. «Порту» (1:1)

✅ Ноябрь-2021. «Атлетико» (1:0)