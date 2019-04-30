Вертонген разбил нос и чуть не потерял сознание, но все равно хотел продолжать

«Тоттенхэм» подавал стандарт у ворот «Аякса». Эриксен навесил, вратарь Онана полетел на выход, случилось тройное столкновение. Онана отделался испугом, а защитники «Тоттенхэма» Вертонген и Алдервейрелд повалились на газон.

Тоби вскоре поднялся и спокойно продолжил игру, но с Вертонгеном все оказалось сложнее. Бельгийский защитник хотел продолжать даже с кровью на лице. Арбитр долго не выпускал его на поле, но все вроде бы разрешилось.

Вертонгену поаплодировали фанаты, а потом ему просто стало плохо. Ян едва удерживал равновесие и чуть не потерял сознание – его под руки увели с поля. Уже на 39-й минуте вместо Вертонгена вышел полузащитник Сиссоко. «Тоттенхэм» вынужденно поменял тактику и потерял важного игрока.

Выглядело все страшновато, а в подтрибунном помещении Вертонгена еще и рвало. Лучше бы его заменили сразу. Кстати, «Тоттенхэм» проиграл.