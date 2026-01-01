Лорел Хаббард

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Олимпиада 2020
МОК обновил руководство по допуску трансгендерных людей до турниров. И предложил федерациям самим определять критерии
#МОК
Все новости
Материалы
Первое выступление трансгендера в истории Олимпиады. Ни разу не подняла штангу – но улыбалась
1
#Лорел Хаббард
1
Трансгендер на Олимпиаде – впервые в истории. Тяжелоатлет сменил пол и теперь соревнуется среди женщин – пока все спорят о честности
#Лорел Хаббард
Все материалы