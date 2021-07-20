МОК
Поделиться:
Комментарии:
0
#МОК

Ски-альпинизм стал новой олимпийской дисциплиной. Его включили в программу Олимпиады 2026 года

36 минут назад

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм как новый вид спорта на Олимпиаде-2026.

  • Ски-альпинизм предполагает прохождение горного маршрута на скорость. Во время соревнования спортсмены используют лыжи и альпинистское снаряжение.
  • На Олимпиаде-2026 разыграют пять комплектов медалей: по два в мужских и женских соревнованиях и один в смешанных. Всего в них примут участие 48 спортсменов.
  • Ски-альпинизм представили на юношеских Олимпийских играх в Лозанне в 2020 году.

Этот спорт наиболее популярен в Италии, поскольку тесно связан с альпийским регионом. МОК утверждает, что это также один из наиболее быстрорастущих видов спорта в Европе на любительском уровне. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине д’Ампеццо.

Со ски-альпинизмом в программе Олимпиаде будет восемь зимних видов спорта: биатлон, бобслей, коньковые виды спорта, керлинг, лыжные виды спорта, санный спорт, хоккей и ски-альпинизм.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Международного олимпийского комитета
Еще по теме
Олимпиада-2026 пройдет в Италии. Милан, много маленьких городов, новый «Сан-Сиро» и затраты больше миллиарда
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МОК