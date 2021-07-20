Ски-альпинизм стал новой олимпийской дисциплиной. Его включили в программу Олимпиады 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил ски-альпинизм как новый вид спорта на Олимпиаде-2026.

Ски-альпинизм предполагает прохождение горного маршрута на скорость. Во время соревнования спортсмены используют лыжи и альпинистское снаряжение.

На Олимпиаде-2026 разыграют пять комплектов медалей: по два в мужских и женских соревнованиях и один в смешанных. Всего в них примут участие 48 спортсменов.

Ски-альпинизм представили на юношеских Олимпийских играх в Лозанне в 2020 году.

Этот спорт наиболее популярен в Италии, поскольку тесно связан с альпийским регионом. МОК утверждает, что это также один из наиболее быстрорастущих видов спорта в Европе на любительском уровне. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в итальянских Милане и Кортине д’Ампеццо.

Со ски-альпинизмом в программе Олимпиаде будет восемь зимних видов спорта: биатлон, бобслей, коньковые виды спорта, керлинг, лыжные виды спорта, санный спорт, хоккей и ски-альпинизм.