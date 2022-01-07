Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК

Северная Корея уведомила организаторов Олимпиады в Пекине о снятии турнира. Она объяснила решение пандемией коронавируса и «маневрами враждебных сил», но пообещала поддержку «китайских товарищей» в подготовке ОИ.

Заявление КНДР последовало спустя четыре месяца после дисквалификации страны Международным олимпийским комитетом (МОК). Он не допустил ее до ОИ-2022 из-за пропуска Игр в Токио, на которые Северная Корея не поехала из-за ковида.

В заявлении КНДР нет подробностей о природе «враждебных сил», но есть обвинение США в «заговоре» и попытке помешать проведению ОИ.