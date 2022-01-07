Олимпиада-2022
МОК
Северная Корея объяснила пропуск Олимпиады «маневрами враждебных сил». Спустя четыре месяца после дисквалификации от МОК
6 часов назад
Северная Корея уведомила организаторов Олимпиады в Пекине о снятии турнира. Она объяснила решение пандемией коронавируса и «маневрами враждебных сил», но пообещала поддержку «китайских товарищей» в подготовке ОИ.
Заявление КНДР последовало спустя четыре месяца после дисквалификации страны Международным олимпийским комитетом (МОК). Он не допустил ее до ОИ-2022 из-за пропуска Игр в Токио, на которые Северная Корея не поехала из-за ковида.
В заявлении КНДР нет подробностей о природе «враждебных сил», но есть обвинение США в «заговоре» и попытке помешать проведению ОИ.
- Олимпиада начнется в Пекине 4 февраля. Она пройдет, несмотря на продолжающиеся коронавирусные ограничения по всему миру.
- США, Канада, Австралия и Британия объявили дипломатический бойкот Китаю из-за нарушения прав человека.
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