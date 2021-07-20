МОК впервые изменил девиз Олимпиады. К «Быстрее, выше, сильнее» добавили «вместе»

Международный олимпийский комитет официально изменил девиз Олимпийских игр. Изменение обсуждали еще в апреле 2020, но теперь его официально утвердили на 138-й сессии МОК.

Существующий девиз «Быстрее, выше, сильнее» расширили, добавив к нему слово «выше»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе» (Citius, altius, fortius — communis).

Это изменение касается главы 10 Олимпийской хартии. Девиз утвердили в 1894 году на первом Олимпийском конгрессе и с тех пор не меняли.