МОК
МОК впервые изменил девиз Олимпиады. К «Быстрее, выше, сильнее» добавили «вместе»
час назад
Международный олимпийский комитет официально изменил девиз Олимпийских игр. Изменение обсуждали еще в апреле 2020, но теперь его официально утвердили на 138-й сессии МОК.
Существующий девиз «Быстрее, выше, сильнее» расширили, добавив к нему слово «выше»: «Быстрее, выше, сильнее – вместе» (Citius, altius, fortius — communis).
Это изменение касается главы 10 Олимпийской хартии. Девиз утвердили в 1894 году на первом Олимпийском конгрессе и с тех пор не меняли.
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