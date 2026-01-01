Самбо: Материалы

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Путин пришел в дзюдо, когда сломал нос на боксе. Выступал в шерстяных носках, стал мастером и перенес смерть друга
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Вадим Немков – чемпион Bellator в полутяжелом весе
82-летний олимпийский чемпион по вольной борьбе найден мертвым в Подмосковье