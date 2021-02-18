Демейк – это жанр, в котором новая игра превращается в старую. Финский геймер придумал его во время депрессии

На ютубе уже несколько лет популярны демейки – это трейлеры новой игры, но с графикой 20-летней давности. Забавно смотреть, как «Ведьмак», GTA V и другие хиты современности превращаются в глючную кубическую кашу.

Последний популярный демейк – на Cyberpunk 2077. И даже тут выстебываются его лаги и провалы героев в текстурах.