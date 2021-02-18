Демейк – это жанр, в котором новая игра превращается в старую. Финский геймер придумал его во время депрессии
На ютубе уже несколько лет популярны демейки – это трейлеры новой игры, но с графикой 20-летней давности. Забавно смотреть, как «Ведьмак», GTA V и другие хиты современности превращаются в глючную кубическую кашу.
Последний популярный демейк – на Cyberpunk 2077. И даже тут выстебываются его лаги и провалы героев в текстурах.
Одним из первых демейки начал делать финский блогер Тони Кортелахи (98DEMAKE). У него семь роликов-миллиоников.
Вот самый популярный и абсурдный демейк – «Как выглядел бы Minecraft в 1998-м». Хотя сама игра изначально графически минималистична.
Или GTA V. Так вполне могла выглядеть и первая GTA.
В 2019-м 98DEMAKЕ всерьез писал в соцсетях, что стал бездомным. И просил побольше донатить на его патреон, чтобы выбраться из тяжелой ситуации.
Он рассказывает, что всю жизнь был геймером, однажды увлекся 3D-моделированием и поразился эстетикой старых игр. Тогда разработчики с минимальными средствами выдавали вещи, которые в 90-х никто не критиковал за низкую реалистичность.
98DEMAKE почувствовал популярность, когда сделал старую версию онлайн-игры Rocket League – это футбол с огромным мячом и автомобилями вместо людей.
Кортелахи так объясняет популярность демейков:
«Люди любят задавать вопрос: «А что, если персонаж новой игры окажется в старых игровых условиях?» И еще, конечно, людям нравится ностальгировать. Мои ролики популярны у людей, которые выросли в 90-х и скучают по старым временам».
Он использует стандартные модели, чтобы персонажи смотрелись как «длинные коробки с лицом». А потом находит в интернете подходящие текстуры, растягивает их и накладывает на модели. Вот здесь подробный разбор его метода.
У Кортелахи есть даже своя игра – OK / NORMAL. Это небольшой хоррор (полчаса геймплея) от третьего лица, который вдохновлен игровой эстетикой конца 90-х.
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Для Кортелахи это важный проект. Почти всю жизнь он борется с депрессией и зависимостями. Эти темные чувства отражены в игре, чтобы позволить игроку ощутить состояние, когда вроде бы и проходишь игру, но совершенно не получаешь удовольствие от результата.
Сейчас Кортелахи не делает демейки. Он занят своими экспериментальными проектами, ругает игровую индустрию и пишет депрессивные твиты: «Мне уже 30. Когда я снова почувствую радость?»
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Зато у него куча последователей. Как только выходит новая игра, то по ней на ютубе сразу появляются несколько демейк-трейлеров.
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А одна девушка вообще переделывает свой любимый Bloodborne (игра 2015 года). Пока есть только такое видео, но это реальный геймплей и графика в стиле PS1, а не просто видео.