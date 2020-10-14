«Футбол без правил» – одна из первых игр об уличном футболе. Со стыдным геймплеем, но с ярким рассказом о субкультурах
Последние части FIFA громко ругают почти за все (от устаревшего геймплея до лутбоксов), но многим понравился режим Volta – симулятор уличного футбола, который немного освежил серию. Раньше EA вообще выпускал отдельную игру FIFA Street (четыре части с 2005 по 2012 годы), но она не выстрелила с силой основной игры.
А до попыток EA была еще одна версия уличного футбола, которая для своего времени получилась спорной в геймплее, но интересной по атмосфере.
Urban Freestyle Soccer (в русской локализации «Футбол без правил») – игра 11 британских разработчиков, которые после закрытия игровой студии Silicon Dreams, объединились в новую и доделали «Футбол без правил» сами. И выпустили игру на все основные платформы в 2004 году.
Мы играем за команду из четырех человек. Никаких правил (можно бить соперника и жестко подкатываться) – лишь бы попасть в ворота. Вратарь может в течение игры меняться. Из большого футбола тут только мяч Fevernova (ЧМ-2002).
Если проходить карьерный режим, то постепенно станут доступны все команды в игре (но можно их открыть и чит-кодом). Это банды со своим стилем в одежде и музыке. Если мы играем на площадке «Черных братьев», то слушаем гангста-рэп. Если на территории «Тигриц» (да, в игре есть женская команда), то R&B.
Есть еще намек на скинхедов (команда «Отморозки»), ямайские фанаты рэгги, металлисты, любители гранжа и другие субкультуры, которые местами показаны стереотипно. Но это составляет дух игры, которая вывозит интересом не к звездам футбола, а к разнообразию уличной жизни.
А еще игра полностью русифицирована. Озвучены грозные фразы перед началом матча («Посмотрите на этих неудачников») и даже переведены надписи на стенах.
15 лет назад в «Футбол без правил» играть было интересно. Много финтов, ударов в полете и акробатических трюков, которых не было в FIFA. Но сейчас игра смотрится устаревшей и скучной не только в графике:
- Легко управлять мячом. Он как будто приклеен к игроку. Очень просто доходит пас.
- Вратари либо тащат самые сложные удары, либо стабильно тупят в простой ситуации. А противник вообще не умеет обороняться.
- Если много финтить и пасоваться, то можно получить возможность суперудара в специальном месте – его вряд ли возьмет вратарь.
Сейчас в это играть тяжело (а игру можно найти только на торрентах). Но еще в 2004 году игровые журналы критиковали «Футбол без правил»:
«Компьютерные противники не особенно искусны в перехватывании пасов, нападении или вообще в чем-либо, кроме беготни взад и вперед. Когда ваши противники владеют мячом, они способны организовать какое-то нападение, но в обороне они абсолютно бесполезны.
Несколько анимаций вратарей чрезвычайно глючны, и вы часто увидите, как они просто телепортируются рядом с сеткой».
Самая высокая оценка у «Футбола из правил» от издания IGN – 4,5/10.