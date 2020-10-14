«Футбол без правил» – одна из первых игр об уличном футболе. Со стыдным геймплеем, но с ярким рассказом о субкультурах

Последние части FIFA громко ругают почти за все (от устаревшего геймплея до лутбоксов), но многим понравился режим Volta – симулятор уличного футбола, который немного освежил серию. Раньше EA вообще выпускал отдельную игру FIFA Street (четыре части с 2005 по 2012 годы), но она не выстрелила с силой основной игры.

А до попыток EA была еще одна версия уличного футбола, которая для своего времени получилась спорной в геймплее, но интересной по атмосфере.

Urban Freestyle Soccer (в русской локализации «Футбол без правил») – игра 11 британских разработчиков, которые после закрытия игровой студии Silicon Dreams, объединились в новую и доделали «Футбол без правил» сами. И выпустили игру на все основные платформы в 2004 году.

Мы играем за команду из четырех человек. Никаких правил (можно бить соперника и жестко подкатываться) – лишь бы попасть в ворота. Вратарь может в течение игры меняться. Из большого футбола тут только мяч Fevernova (ЧМ-2002).