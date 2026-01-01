Йозеф Блаттер

Дата рождения
10 марта 1936 г.
Инфо
8-й президент ФИФА (1998-2015)
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ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
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Футбол
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет
#Йозеф Блаттер
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Материалы
Как дела у Блаттера и Платини: они отбыли срок бана, но до сих пор судятся и не вернулись в футбол
#Йозеф Блаттер
Саркози осужден на 3 года за коррупцию. Это не связано с влиянием на выборы организатора ЧМ-2022
#Николя Саркози
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