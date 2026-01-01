Йозеф Блаттер

Дата рождения
10 марта 1936 г.
Инфо
8-й президент ФИФА (1998-2015)
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Футбол
ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
#ФИФА
Футбол
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет
#Йозеф Блаттер