ФИФА
Футбол
Йозеф Блаттер
Жером Вальке
Поделиться:
Комментарии:
0
#ФИФА #Футбол #Жером Вальке #Йозеф Блаттер

ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе

3 часа назад

Решение касается бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Его вынесла Судебная палата независимого комитета по этике.

  • Новый бан – продолжение разбирательств о коррупции, начавшихся в 2015 году.
  • Тогда против Блаттера открыли дело из-за незаконного перевода 2 миллионов евро на имя Мишеля Платини – бывшего вице-президента ФИФА и главы УЕФА. Среди фигурантов дела были Блаттер, Вальке и Платини.
  • Всех троих отстранили от футбола на сроки от шести до восьми лет.

Теперь комиссия продлила бан для Вальке и Блаттера на шесть лет и восемь месяцев. Решение объяснили нарушением кодекса этики ФИФА. Среди нарушенных статей – положения о конфликте интересов, злоупотреблении служебным положением и предложении подарков.

У Блаттера и Вальке еще действует предыдущий бан, запрещающий занятия футбольной деятельностью. Поэтому новый запрет вступит в силу, только когда этот бан закончится.

  • В октябре 2021-го – у Блаттера.
  • В октябре 2025-го – у Вальке.

Также обоих оштрафовали на миллион швейцарских франков (около 81 миллиона рублей).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт ФИФА
Еще по теме
Во Франции задержали Платини по делу о выборе хозяйки ЧМ-2022. Ранее его обвиняли Football Leaks
Саркози осужден на 3 года за коррупцию. Это не связано с влиянием на выборы организатора ЧМ-2022
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#ФИФА
#Футбол
#Жером Вальке
#Йозеф Блаттер