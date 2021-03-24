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Жером Вальке
ФИФА на шесть лет и восемь месяцев продлила для Блаттера запрет на работу в футболе
3 часа назад
Решение касается бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера и бывшего генерального секретаря Жерома Вальке. Его вынесла Судебная палата независимого комитета по этике.
- Новый бан – продолжение разбирательств о коррупции, начавшихся в 2015 году.
- Тогда против Блаттера открыли дело из-за незаконного перевода 2 миллионов евро на имя Мишеля Платини – бывшего вице-президента ФИФА и главы УЕФА. Среди фигурантов дела были Блаттер, Вальке и Платини.
- Всех троих отстранили от футбола на сроки от шести до восьми лет.
Теперь комиссия продлила бан для Вальке и Блаттера на шесть лет и восемь месяцев. Решение объяснили нарушением кодекса этики ФИФА. Среди нарушенных статей – положения о конфликте интересов, злоупотреблении служебным положением и предложении подарков.
У Блаттера и Вальке еще действует предыдущий бан, запрещающий занятия футбольной деятельностью. Поэтому новый запрет вступит в силу, только когда этот бан закончится.
- В октябре 2021-го – у Блаттера.
- В октябре 2025-го – у Вальке.
Также обоих оштрафовали на миллион швейцарских франков (около 81 миллиона рублей).
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