Саркози осужден на 3 года за коррупцию. Это не связано с влиянием на выборы организатора ЧМ-2022
Бывший президент Франции Николя Саркози осужден на три года. Обвинения – в коррупции и торговле влиянием. Срок два года – условно. В оставшийся год, согласно французским законам, он может избежать тюрьмы и носить электронный браслет на свободе.
Политические обвинения
Хронология такая:
- Саркози пять лет был президентом Франции – с 2007 по 2012 год.
- Следователи изучали законность финансирования двух предвыборных кампаний.
- Саркози обвинялся в получении пяти миллионов евро наличными от ливийского лидера Муаммара Каддафи, но обвинения отозвал заявитель. Позже Саркози назвал их клеветой, которая превратила его жизнь в ад.
- Также в расследовании говорилось, что Саркози получал десятки тысяч евро от совладелицы L’Oreal Лилиан Бетанкур, но дело развалилось в суде.
- Новые обвинения в адрес Саркози: когда он был президентом, то пытался влиять на расследование о деньгах от Бетанкур и пообещал судье Жильберу Азиберу должность в Монако в обмен на конфиденциальную информацию.
- В марте 2021-го будет еще один суд с допросом Саркози о незаконном финансировании избирательной кампании 2012 года.
- Еще Саркози – под подозрением Национальной финансовой прокуратуры Франции в торговле влиянием в связи с трехмиллионным контрактом на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией. По закону он может быть консультантом, но подозревается в «потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов».
Обвинения в коррупции и влиянии строились на прослушивании записей телефонных разговоров Саркози (номера были зарегистрированы под вымышленными именами) и его адвоката Тьерри Эрзога, который тоже был осужден. Азибер – также в числе обвиняемых.
Саркози – первый экс-президент Франции, который получил реальный срок. Жак Ширак тоже был осужден, но отделался условным сроком.
Саркози отвергает обвинения, адвокаты настаивают на том, что при сборе доказательств были допущены процедурные нарушения.
Подозрения вокруг ЧМ-2022
Сейчас все стихло, но в 2010-х атака на Саркози была сразу с нескольких сторон. Он обвинялся в попытке влияния на результаты выборов страны-организатора ЧМ-2022.
«Господа Саркози и Вульф пытались оказать влияние на своих представителей, принимавших участие в голосовании. Поэтому мы получили чемпионат мира в Катаре», – сказал экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер летом 2015-го. Позже он заявил, что при выборе ЧМ-2018 и ЧМ-2022 было понятно, что один чемпионат пройдет в России, а другой – в США.
«Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с коронованным принцем, ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару», – еще одна цитата Блаттера.
«Вот еще один человек, который наделяет меня огромной властью. Вероятно, это был намек на большую дружбу с Мишелем Платини», – иронизировал Саркози. И заверил, что амбиций влиять на выбор страны-организатора ЧМ у него никогда не было.
Спустя два года The Telegraph сообщил, что Саркози рассматривается в качестве фигуранта уголовного расследования по победной заявке Катара. А осенью 2018-го бомбанули подробности от Football Leaks: Саркози просил эмира Катара Тамима Аль Тани приобрести «ПСЖ» (за который болеет Саркози) и запустить во Франции спортивный канал BeIN Sports, а в обмен на это Саркози обязует Платини (на тот момент – вице-президента ФИФА) помочь с победой Катара на выборах ЧМ-2022.
Еще информация от Football Leaks: Саркози, Платини и Джанни Инфантино помогли «ПСЖ» обойти финансовый фейр-плей. Но с тех пор дальше дело не пошло.
В 2011 году Qatar Sports Investments выкупил 70 % акций «ПСЖ», через год – стал единоличным владельцем клуба. За нарушение ФФП официально «ПСЖ» не осуждался. Катар проведет ЧМ-2022. Саркози же пока осужден за дела, не связанные со спортом.