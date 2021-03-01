Саркози осужден на 3 года за коррупцию. Это не связано с влиянием на выборы организатора ЧМ-2022

Обвинения в коррупции и влиянии строились на прослушивании записей телефонных разговоров Саркози (номера были зарегистрированы под вымышленными именами) и его адвоката Тьерри Эрзога, который тоже был осужден. Азибер – также в числе обвиняемых.

Саркози – первый экс-президент Франции, который получил реальный срок. Жак Ширак тоже был осужден, но отделался условным сроком.

Саркози отвергает обвинения, адвокаты настаивают на том, что при сборе доказательств были допущены процедурные нарушения.

Подозрения вокруг ЧМ-2022

Сейчас все стихло, но в 2010-х атака на Саркози была сразу с нескольких сторон. Он обвинялся в попытке влияния на результаты выборов страны-организатора ЧМ-2022.

«Господа Саркози и Вульф пытались оказать влияние на своих представителей, принимавших участие в голосовании. Поэтому мы получили чемпионат мира в Катаре», – сказал экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер летом 2015-го. Позже он заявил, что при выборе ЧМ-2018 и ЧМ-2022 было понятно, что один чемпионат пройдет в России, а другой – в США.

«Все шло хорошо, пока президент Франции Николя Саркози не встретился с коронованным принцем, ныне эмиром Катара. Вслед за этим Саркози сказал Платини, что в 2022 году неплохо было бы поехать в Катар. Тогда и прозвучало, что чемпионат должен пройти в Катаре. Это спутало все карты. Четыре европейских голоса перешли от США к Катару», – еще одна цитата Блаттера.