Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован после ухудшения состояния. Blick пишет, что сейчас Блаттер в тяжелом состоянии, но ничего не угрожает жизни. Дочь Блаттера говорит, что ему становится легче с каждым днем, но нужен отдых для полноценного восстановления.

Это не первый раз, когда у Блаттера появляются серьезные проблемы со здоровьем:

2015 год – у него случился обвал иммунной системы.

2016 год – Блаттер лечился от рака кожи.

В том же году ему сделали операцию на колене.

Сейчас Блаттеру 84 года.