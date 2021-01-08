Йозеф Блаттер
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#Йозеф Блаттер #Футбол #ФИФА

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер попал в больницу. Состояние тяжелое, но угроз для жизни нет

7 часов назад

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован после ухудшения состояния. Blick пишет, что сейчас Блаттер в тяжелом состоянии, но ничего не угрожает жизни. Дочь Блаттера говорит, что ему становится легче с каждым днем, но нужен отдых для полноценного восстановления.

Это не первый раз, когда у Блаттера появляются серьезные проблемы со здоровьем:

  • 2015 год – у него случился обвал иммунной системы.
  • 2016 год – Блаттер лечился от рака кожи.
  • В том же году ему сделали операцию на колене.

Сейчас Блаттеру 84 года.

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