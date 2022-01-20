ФИФА
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ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го

2 часа назад

Новые правила ФИФА по арендам:

  • Максимальный срок аренды – год, минимальный – полгода.
  • Субаренда в третий клуб – запрещена.
  • Нельзя брать в аренду больше трех игроков одного клуба или отдать больше трех в один клуб.
  • Клубы не смогу брать или отдавать больше восьми игроков в аренду за сезон.
  • С июля 2023-го по июнь 2024-го – не больше семи, с июля 2024-го – не больше шести.
  • Ограничение не касается игроков младше 21 года.

Правила будут работать с июля 2022 года.

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Источник:
ФИФА
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