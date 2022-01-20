ФИФА
ФИФА изменила правила аренд, они вступят в силу с июля 2022-го
2 часа назад
Новые правила ФИФА по арендам:
- Максимальный срок аренды – год, минимальный – полгода.
- Субаренда в третий клуб – запрещена.
- Нельзя брать в аренду больше трех игроков одного клуба или отдать больше трех в один клуб.
- Клубы не смогу брать или отдавать больше восьми игроков в аренду за сезон.
- С июля 2023-го по июнь 2024-го – не больше семи, с июля 2024-го – не больше шести.
- Ограничение не касается игроков младше 21 года.
Правила будут работать с июля 2022 года.
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