Из всех лидеров рейтинга ФИФА только Бельгия не выиграла трофей, хотя первой идет уже три года. 31,3 – средний возраст этого состава на ЧМ
Бельгия вылетела с Евро-2020, уступив в четвертьфинале Италии. Лучшее поколение в истории бельгийской сборной снова осталось без исторической победы на крупном турнире. Причем стадию четвертьфинала оно прошло всего однажды.
⚫️ ЧМ-2014: вылет в 1/4 от Аргентины с Месси (0:1).
⚫️ Евро-2016: неожиданный вылет в 1/4 от Уэльса (1:3).
🔴 ЧМ-2018: поражение в полуфинале от Франции (0:1), бронзовые медали.
⚫️ Евро-2020: вылет в 1/4 от Италии (1:2).
Везде кроме Уэльса топовые соперники, но какие еще могли быть на этой стадии? В первых двух турнирах команду возглавлял Марк Вильмотс, потом пришел более опытный Роберто Мартинес и даже зацепил бронзу на ЧМ в России. Это и есть единственный успех Бельгии на данный момент.
Рейтинг ФИФА появился в декабре 1992 года. С тех пор только восемь команд его возглавляли.
🇧🇷 Бразилия: пятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Кубка Америки.
🇩🇪 Германия: четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.
🇮🇹 Италия: четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы.
🇫🇷 Франция: двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.
🇦🇷 Аргентина: двукратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Кубка Америки.
🇪🇸 Испания: чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.
🇳🇱 Нидерланды: чемпион Европы.
🇧🇪 Бельгия.
Сразу заметим: подавляющее большинство своих титулов эти сборные брали, когда никакого рейтинга ФИФА еще не существовало. Но только Бельгия из всех этих топ-команд остается без трофея. Главные достижения бельгийского футбола – это:
🥈 Серебро Евро-1980.
🥉 Бронза ЧМ-2018.
Есть и обратные примеры. Уругвай и Англия были чемпионами мира, но ни разу не попадали на первое место в рейтинге – все их главные успехи были еще до 1992 года. Первыми не были и некоторые чемпионы Европы – Португалии, Дании и Греции, хотя они как раз побеждали уже в новейшей истории.
Рейтинг ФИФА рассчитывается по специальной формуле, где учитывается рейтинг соперника до матча и коэффициент важности матча. Система была обновлена после 2018 года.
В конце 2020-го ФИФА опубликовала заключительный рейтинг сборных по итогам года. Первой снова стала Бельгия. Итоговый рейтинг года она возглавила в третий раз подряд. На Евро-2020 сборная также поехала в ранге сильнейшей команды мира согласно рейтингу ФИФА.
В 2021-м Бельгия так и не вклинилась в компанию к другим семи командам-чемпионам, возглавлявшим список сборных в разные годы. Есть еще шанс в конце 2022-го, когда состоится чемпионат мира.
Бельгия – самая возрастная сборная Евро-2020 наряду со Швецией. Если взять оптимальный стартовый состав Бельгии на этом Евро, то вот в каком возрасте они прибудут на ЧМ-2022. Средний – 31,3:
Похоже, что некоторые из них уже лишились шанса выиграть чемпионат Европы. Потому что вот сколько лет всем этим игрокам будет на Евро-2024 в Германии:
Хорошо, а если представить сборную Бельгии на следующем ЧМ без настолько возрастных игроков и собрать самых молодых, как это будет выглядеть? Рассматриваем игроков из этой же заявки:
С одной стороны, в плане возраста такой состав смотрится посвежее. С другой, в нем гораздо меньше звезд. Конечно же, Мартинес не откажется взять через полтора года Де Брюйне и Лукаку, но частичным обновлением состава наверняка займется. На что способен 19-летний Жереми Доку – мы уже увидели в игре против Италии.
Главная звезда Бельгии в четвертьфинале – 19-летний пацан. Отказал «Ливерпулю», вышел в топ-5 по обводкам, восхищает Де Брюйне и Мбаппе
Напоследок – приступ ностальгии. Представьте главный состав Бельгии с Евро-2020 на ЧМ-2014. Многие тогда уже играли за Бельгию, но, например, Тилеманс, Менье и Торган Азар были малоизвестными на тот момент игроками бельгийской лиги и пока еще не попадали на ЧМ. Вот сколько всем им было на тот момент:
Средний возраст такой команды на ЧМ-2014 был бы ровно 23 года. Впереди еще несколько крупных турниров и много надежд. Посчитали бы мы тогда бронзу на одном из ЧМ пределом для такого поколения?
Ну а в реальной жизни у Бельгии все-таки есть шанс выиграть титул даже в этом году – она сыграет в финальной части Лиги наций осенью.