Из всех лидеров рейтинга ФИФА только Бельгия не выиграла трофей, хотя первой идет уже три года. 31,3 – средний возраст этого состава на ЧМ

Бельгия вылетела с Евро-2020, уступив в четвертьфинале Италии. Лучшее поколение в истории бельгийской сборной снова осталось без исторической победы на крупном турнире. Причем стадию четвертьфинала оно прошло всего однажды.

⚫️ ЧМ-2014: вылет в 1/4 от Аргентины с Месси (0:1).

⚫️ Евро-2016: неожиданный вылет в 1/4 от Уэльса (1:3).

🔴 ЧМ-2018: поражение в полуфинале от Франции (0:1), бронзовые медали.

⚫️ Евро-2020: вылет в 1/4 от Италии (1:2).

Везде кроме Уэльса топовые соперники, но какие еще могли быть на этой стадии? В первых двух турнирах команду возглавлял Марк Вильмотс, потом пришел более опытный Роберто Мартинес и даже зацепил бронзу на ЧМ в России. Это и есть единственный успех Бельгии на данный момент.

Рейтинг ФИФА появился в декабре 1992 года. С тех пор только восемь команд его возглавляли.

🇧🇷 Бразилия: пятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Кубка Америки.

🇩🇪 Германия: четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

🇮🇹 Италия: четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы.

🇫🇷 Франция: двукратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы.

🇦🇷 Аргентина: двукратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Кубка Америки.

🇪🇸 Испания: чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

🇳🇱 Нидерланды: чемпион Европы.

🇧🇪 Бельгия.