Русский - один из официальных языков ФИФА. Что это значит? Где используется? Какие еще языки входят?

Что произошло и как это получилось

72-й конгресс ФИФА состоялся в Дохе. Он прошел 31 марта. К процессу подключились почти все делегации-члены. РФС пишет, что на конгрессе рассматривались вопросы текущей деятельности ФИФА и ее бюджета на 2023 год. Там же случилось неожиданное событие: русский язык назван одним из официальных языков ФИФА. Это было утверждено голосованием.

Решение о признании русского языка одним из официальных принималось на основе 191 голоса. Итоговый результат голосования – 187:4. Вместе с русским на голосование выносились арабский и португальский языки. Так ФИФА дает большему числу организаций выражать себя. До этого официальными языками ФИФА считались английский, испанский, французский и немецкий.

На том же конгрессе было приостановлено членство Зимбабве, Кении и Пакистана в ФИФА. Вопрос об отстранении России вообще не поднимался. Представители РФС присутствовали на конгрессе, хотя сборные и клубы временно не играют официальные международные матчи. Заодно Джанни Инфантино объявил, что попробует переизбраться на пост президента ФИФА.