Русский - один из официальных языков ФИФА. Что это значит? Где используется? Какие еще языки входят?
Что произошло и как это получилось
72-й конгресс ФИФА состоялся в Дохе. Он прошел 31 марта. К процессу подключились почти все делегации-члены. РФС пишет, что на конгрессе рассматривались вопросы текущей деятельности ФИФА и ее бюджета на 2023 год. Там же случилось неожиданное событие: русский язык назван одним из официальных языков ФИФА. Это было утверждено голосованием.
Решение о признании русского языка одним из официальных принималось на основе 191 голоса. Итоговый результат голосования – 187:4. Вместе с русским на голосование выносились арабский и португальский языки. Так ФИФА дает большему числу организаций выражать себя. До этого официальными языками ФИФА считались английский, испанский, французский и немецкий.
На том же конгрессе было приостановлено членство Зимбабве, Кении и Пакистана в ФИФА. Вопрос об отстранении России вообще не поднимался. Представители РФС присутствовали на конгрессе, хотя сборные и клубы временно не играют официальные международные матчи. Заодно Джанни Инфантино объявил, что попробует переизбраться на пост президента ФИФА.
Как теперь понимать ситуацию с русским языком в ФИФА
Он будет использоваться в официальной документации организации. Еще перед конгрессом ФИФА появлялись подробности по ситуации. L’Equipe объяснял: русский, португальский и арабский языки станут появляться не только в документах с конгрессов. Но и повсеместного использования не будет – только в моменты, когда так решит сама ФИФА.
В уставе ФИФА ранее прописывались испанский, французский и английский языки. Немецкий язык имеет статус официального в ФИФА по юридическим причинам. Все из-за нахождения штаб-квартиры ФИФА в швейцарском Цюрихе – там говорят на немецком. Поэтому можно увидеть новости, что русский язык стал одним из шести официальных. Немецкий в них не учитывается.
Официальные языки используются еще и в общении с региональными ассоциациями. Сейчас можно использовать русский язык и для этой цели. Механизм принятия новых языков в ФИФА всегда был разным. Например, добавление арабского языка предложено еще в декабре. Оно приурочено к дате Всемирного дня арабского языка и объясняется признанием его важности.
На примере арабского языка видно, зачем все это нужно самой ФИФА. Инфантино объяснял, что на нем разговаривают 450 миллионов человек в арабских странах и миллионы арабов по всему миру. В случае с арабским языком это связано еще и с будущим проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Через введение арабского языка ФИФА показывает и мировое единство.
Из всех наиболее распространенных языков ФИФА выделяется английский. Именно его обязаны знать судьи международных матчей. Об этом писал Goal, но выделял и остальные официальные языки. Английский был и официальным языком ЧМ-2014. Сотрудники стадионов и волонтеры учили его и на ЧМ-2018. Русский и португальский языки тогда не были официальными в ФИФА.
Зато сам Джанни Инфантино еще перед чемпионатом мира в России беспокоился, успеет ли он выучить русский язык. В 2016-м говорил такое: «Пока я знаю только фразу «я говорю по-русски». Конечно, нужно посмотреть за определенными вещами, но пока все идет очень хорошо. Чуть позже Инфантино научился говорить еще одну фразу: «Я люблю футбол».