Антуан Гризманн
Евро-2020
Криштиану Роналду
Мишель Платини
Франция
Гризманн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Евро. Больше него забили только Платини и Роналду
час назад
Франция сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура Евро-2020 группы F (1:1).
Единственный гол у французов забил Антуан Гризманн. Это его седьмой гол на чемпионатах Европы.
- Гризманн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Больше него забили только Мишель Платини (9) и Криштиану Роналду (11).
- Португалия, за которую выступает Роналду, играет с Францией в одной группе. В прошлом туре португальцы победили Венгрию, а Роналду сделал дубль.
- 23 июня Франция сыграет с Португалией в третьем туре Евро-2020.
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