Антуан Гризманн
Евро-2020
Криштиану Роналду
Мишель Платини
Франция
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#Антуан Гризманн #Евро-2020 #Криштиану Роналду #Франция #Мишель Платини

Гризманн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории Евро. Больше него забили только Платини и Роналду

час назад

Франция сыграла вничью с Венгрией в матче второго тура Евро-2020 группы F (1:1).

Единственный гол у французов забил Антуан Гризманн. Это его седьмой гол на чемпионатах Европы.

  • Гризманн вошел в топ-3 лучших бомбардиров в истории чемпионатов Европы. Больше него забили только Мишель Платини (9) и Криштиану Роналду (11).
  • Португалия, за которую выступает Роналду, играет с Францией в одной группе. В прошлом туре португальцы победили Венгрию, а Роналду сделал дубль.
  • 23 июня Франция сыграет с Португалией в третьем туре Евро-2020.
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Источник:
Opta
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