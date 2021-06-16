Самая популярная песня Франции сейчас – рэп-переделка «Калинки-малинки». В тексте есть водка, пельмени и Путин без рубашки
Топ Франции в Apple Music возглавила песня «Petrouchka». Это фит рэперов Soso Maness и PLK.
Рвет ютуб и клип на эту песню. За 10 дней он собрал больше 15 миллионов просмотров.
В клипе есть несколько визуальных отсылок на русскую культуру.
Балет.
Люди в военной форме.
В самой песне уже больше аллюзий на Россию. Основной мотив трека – сэмпл «Калинки-малинки». Ее написал Иван Ларионов в 1860 году. Песня является национальным достоянием, поэтому за ее использование не нужно платить за авторские права.
В тексте трека есть стереотипы о России и даже слова на русском.
«Я делаю пельмени, это кратеры».
«Я сжег визу, это как bolshoyspasibo, водка, кока-кола, dosvidania»
«Я без рубашки, как Путин Влад».
В песне еще упоминаются водка, АК-47 и петрушка. Все это – под слоями французского рэперского сленга.
Но и к футболку есть отсылочка:
«Я улыбаюсь – Дидье Дешам, умею и в защите, и в атаке!»
Soso Maness – марсельский рэпер алжирского происхождения, который возглавлял целую рэп-тусовку. Он записывает рэп еще с конца прошлого века, но первый альбом выпустил только в 2019-м. Еще спустя год его трек добрался до золотого статуса во Франции.
PLK – польский рэпер. К 24 годам он выпустил платиновый альбом и микстейп. Именно PLK и принес в трек «Калинку-малинку» – ему нравится восточноевропейский фольклор.