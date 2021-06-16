Самая популярная песня Франции сейчас – рэп-переделка «Калинки-малинки». В тексте есть водка, пельмени и Путин без рубашки

В самой песне уже больше аллюзий на Россию. Основной мотив трека – сэмпл «Калинки-малинки». Ее написал Иван Ларионов в 1860 году. Песня является национальным достоянием, поэтому за ее использование не нужно платить за авторские права.

В тексте трека есть стереотипы о России и даже слова на русском.

«Я делаю пельмени, это кратеры». «Я сжег визу, это как bolshoyspasibo, водка, кока-кола, dosvidania» «Я без рубашки, как Путин Влад».

В песне еще упоминаются водка, АК-47 и петрушка. Все это – под слоями французского рэперского сленга.

Но и к футболку есть отсылочка:

«Я улыбаюсь – Дидье Дешам, умею и в защите, и в атаке!»