музыка
Soso Maness
PLK
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#музыка #PLK #Soso Maness

Самая популярная песня Франции сейчас – рэп-переделка «Калинки-малинки». В тексте есть водка, пельмени и Путин без рубашки

2 часа назад

Топ Франции в Apple Music возглавила песня «Petrouchka». Это фит рэперов Soso Maness и PLK. 

Рвет ютуб и клип на эту песню. За 10 дней он собрал больше 15 миллионов просмотров.

В клипе есть несколько визуальных отсылок на русскую культуру.

Балет.

Люди в военной форме.

В самой песне уже больше аллюзий на Россию. Основной мотив трека – сэмпл «Калинки-малинки». Ее написал Иван Ларионов в 1860 году. Песня является национальным достоянием, поэтому за ее использование не нужно платить за авторские права.

В тексте трека есть стереотипы о России и даже слова на русском.

«Я делаю пельмени, это кратеры».

«Я сжег визу, это как bolshoyspasibo, водка, кока-кола, dosvidania»

«Я без рубашки, как Путин Влад».

В песне еще упоминаются водка, АК-47 и петрушка. Все это – под слоями французского рэперского сленга.

Но и к футболку есть отсылочка:

«Я улыбаюсь – Дидье Дешам, умею и в защите, и в атаке!»

Soso Maness – марсельский рэпер алжирского происхождения, который возглавлял целую рэп-тусовку. Он записывает рэп еще с конца прошлого века, но первый альбом выпустил только в 2019-м. Еще спустя год его трек добрался до золотого статуса во Франции.

PLK – польский рэпер. К 24 годам он выпустил платиновый альбом и микстейп. Именно PLK и принес в трек «Калинку-малинку» – ему нравится восточноевропейский фольклор.

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