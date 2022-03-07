Лига чемпионов: где смотреть матч «Реал» – «ПСЖ», 9 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» примет «ПСЖ». Матч состоится 9 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Смотреть матч «Реал» – «ПСЖ» можно на телеканале «Матч ТВ». Прямая трансляция начнется в 22:45. Смотреть игру также можно онлайн по этой ссылке.

В первом матче, который прошел в Париже, «ПСЖ» победил 1:0.

Одновременно с этим матчем пройдет игра «Манчестер Сити» – «Спортинг Лиссабон».

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