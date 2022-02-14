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#Лига чемпионов #Реал #ПСЖ

Лига чемпионов: прогноз на матч «ПСЖ» – «Реал», 15 февраля 2021 года

вчера, 23:19

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет дома с мадридским «Реалом». Матч пройдет 15 февраля, он начнется в 23:00 по московскому времени.

Ставки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «ПСЖ» – 2,09.
  • Ничья – 3,82.
  • Победа «Реала» – 3,82.

Андер Эррера и Серхио Рамос не помогут «ПСЖ» из-за травм, под вопросом участие в матче Неймара. Бернат не заявлен.

У «Реала» могут не сыграть Менди и Бензема из-за повреждений.

У «ПСЖ» и «Реала» равенство в личных встречах – по четыре победы плюс три ничьи. Последний раз команды играли на групповом этапе ЛЧ в сезоне-2019/20. «ПСЖ» тогда выиграл 3:0 и сыграл вничью 2:2.

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