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Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?

час назад

Rockstar Games выпустит обновленные версии классических GTA: третью часть, Vice City и San Andreas. Все игры выйдут 11 ноября под названием GTA: The Trilogy. Самой масштабной будет часть о San Andreas. Оригинал весил 4,76 гигабайтов, ремастер с улучшенной графикой – 27 ГБ. Для многих – это все еще самая культовая и любимая часть GTA. Помните движуху в Лос-Сантосе, ностальгируете? Тогда этот тест для вас.

1/13
Вспоминаем начало сюжета. Почему Карл Джонсон (он же Си-Джей) вернулся в родной Лос-Сантос?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Нужно было вытащить из неприятностей Биг Смоука
Си-Джей просто прятался от полиции
Из-за смерти мамы
Из-за загадочной смерти брата Брайана
2/13
Какой факт о Си-Джее неверный?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

За всю игру он по сюжету убивает 13 человек
Он стреляет с двух рук
Он тайно встречается с девушкой-полицейским
Он всю игру борется с наркозависимостью
3/13
GTA: San Andreas стала первой игрой серии, в которой появилось это. Что?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Слово «Fuck»
Секретные миссии
Танки
Возможность играть не только за главного героя
4/13
Какое сюжетное задание есть в игре?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Взорвать стену с граффити банды Баллас
Кража книги стихов
Побег из тюрьмы
Спасение Биг Смоука от японской мафии
5/13
Помните банды? Группировка из какой страны контролирует часть Сан-Фиерро?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Из Италии
Из России
Из Вьетнама
Из Японии
6/13
У вас же тоже был распечатанный листок с чит-кодами? Что будет, если ввести JYSDSOD?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Карл бегает без одышки
Игровой процесс ускорится
Карл станет качком
Жители будут атаковать друг друга
7/13
В честь какой песни Pink Floyd названа одна из миссий?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Another Brick In the Wall
Money
Shine On You Crazy Diamond
Learning to Fly
8/13
А в каком году вообще разворачивается сюжет San Andreas?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

В 1986-м
В 2004-м
В 1999-м
В 1992-м
9/13
Культовый мем игры – фраза Биг Смоука: «Follow the damn train, CJ!». Зачем они вообще за гонятся за этим поездом?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Поймать Маленького Хорька
Убить людей из банды Вагосов
Забрать оттуда взрывчатку и оружие
Забрать оттуда забытый чемодан с деньгами
10/13
Герой Ву Зи Му – слепой. Но что же он при этом смог сделать?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Стать чемпионом штата по покеру
Победить Си-Джея в видеоигре
Проехать на авто 10 км
Победить Си-Джея в уличных гонках
11/13
Сколько всего миссий в GTA: San Andreas?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

85
48
100
69
12/13
Что стало с Карлом Джонсоном после событий игры?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

Погиб в перестрелке
Стал миллионером
Стал информатором службы по борьбе с наркотиками
Без вести пропал (возможно, скрывается от полиции)
13/13
Легендарная фраза из пиратского перевода: «Она со мной, углепластик. Так охладите трахание. Я рассматриваю ее пользу». Как ее нормально перевести?

Rockstar Games / www.rockstargames.com/ru/

«Она со мной, мудила. Так что остынь, ***» [блин]
«Она – моя сестра, чувак. Охлади свой интерес»
«Она со мной, нигер. Держи свой пенис в холоде»
«Она со мной, чувак. В постели не прохлаждайся!»
Правильных ответов
0/13
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