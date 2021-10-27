Тест: как вы помните GTA San Andreas. Кем в финале стал Си-Джей? Зачем код JYSDSOD? Что умел слепой Ву Зи Му?

Rockstar Games выпустит обновленные версии классических GTA: третью часть, Vice City и San Andreas. Все игры выйдут 11 ноября под названием GTA: The Trilogy. Самой масштабной будет часть о San Andreas. Оригинал весил 4,76 гигабайтов, ремастер с улучшенной графикой – 27 ГБ. Для многих – это все еще самая культовая и любимая часть GTA. Помните движуху в Лос-Сантосе, ностальгируете? Тогда этот тест для вас.