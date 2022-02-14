Капитан России в фигурном катании взял уже четыре медали на Олимпиадах. Он делает уколы и ждет операцию на спине

Чего Никита Кацалапов уже добился за карьеру

Виктория Синицина и Никита Кацалапов – серебряные призеры Олимпиады-2022. Они стали призерами личного турнира в танцах на льду. До этого Синицина и Кацалапов входили в состав участников командного турнира на Олимпиаде-2022. Там Россия взяла золото, но до сих пор его официально не получила. Все дело в разбирательстве с допинг-пробой Камилы Валиевой.

В 2022 году Никита Кацалапов – капитан России в командном турнире на Олимпиаде-2022. По олимпийским достижениям с ним соперничали только Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они выступали в командном турнире на Олимпиаде-2018, где Россия стала второй. До старта Олимпиады-2022 из сборной России только они и Кацалапов имели олимпийские медали.