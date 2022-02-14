Капитан России в фигурном катании взял уже четыре медали на Олимпиадах. Он делает уколы и ждет операцию на спине
Чего Никита Кацалапов уже добился за карьеру
Виктория Синицина и Никита Кацалапов – серебряные призеры Олимпиады-2022. Они стали призерами личного турнира в танцах на льду. До этого Синицина и Кацалапов входили в состав участников командного турнира на Олимпиаде-2022. Там Россия взяла золото, но до сих пор его официально не получила. Все дело в разбирательстве с допинг-пробой Камилы Валиевой.
В 2022 году Никита Кацалапов – капитан России в командном турнире на Олимпиаде-2022. По олимпийским достижениям с ним соперничали только Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Они выступали в командном турнире на Олимпиаде-2018, где Россия стала второй. До старта Олимпиады-2022 из сборной России только они и Кацалапов имели олимпийские медали.
Все олимпийские достижения Никиты Кацалапова:
- Два золота в команде;
- Личное серебро;
- Личная бронза.
До 2014 года Никита Кацалапов катался вместе с Еленой Ильиных. На настоящий топ-уровень он вышел уже с Викторией Синициной. В январе 2022 года пара лидировала в танцевальном рейтинге ISU. За карьеру Никита Кацалапов имеет пять медалей чемпионатов Европы и две медали чемпионатов мира. Еще есть золото и бронза командного чемпионата мира.
Для Виктории Синициной медали на Олимпиаде-2022 стали первыми за карьеру. На Олимпиаде-2014 она выступала в паре с Русланом Жиганшиным. У пары были юниорские победы и бронза чемпионата России, но медали взрослых международных престижных турниров Синицина получила уже с Кацалаповым. Так распределились олимпийские медали по карьере Кацалапова:
Почему главная танцевальная пара мира не выиграла личный турнир на Олимпиаде-2022
Синицина и Кацалапов лидируют по рейтингу ISU, но не они считались основными фаворитами Олимпиады-2022. Французский дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон возобновил карьеру. Пападакис и Сизерон пропустили весь сезон-2020/21: там на них сказалась отмена стартов. Они объясняли, что потеряли уверенность из-за долгого отсутствия в фигурном катании.
Пападакис и Сизерон – четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы Европы. На Олимпиаде-2018 Пападакис и Сизерон брали серебро – тогда на это повлияло порванное платье. Во время короткой программы у Пападакис расстегнулся костюм: «Это произошло буквально через 10 секунд после начала. Поэтому мы не смогли выступить так хорошо, как хотели».
Весь олимпийский сезон Пападакис и Сизерон подводились к главному турниру. Они даже пропустили ЧЕ-2022, потому что боялись коронавируса. На Олимпиаде-2022 Пападакис и Сизерон обновили собственный мировой рекорд по сумме баллов – 226,98. Синицина и Кацалапов проиграли им даже со своим лучшим результатом сезона по произвольной программе.
Какие проблемы мешали Синициной и Кацалапову
Никита Кацалапов постоянно лечит спину – боль серьезно обострилась именно в олимпийский сезон. Подробно мы рассказывали о проблемах Кацалапова в отдельном материале. Синицина и Кацалапов даже снимались с произвольного танца на чемпионате России: «В конце проката я понял, что, если сделаю сегодня еще один подъем – на 100% больше не разогнусь».
На Олимпиаде-2022 Кацалапов катался на уколах. Это подтверждал Александр Жулин: «Сделает еще один укол, который ему рекомендуют, для того чтобы хватило сил и возможностей выступить на Олимпийских играх». Кацалапов объяснял, что спина болит уже два года. Особенно это сказывается на тренировках – там Кацалапов всегда терпит и преодолевает себя.
В олимпийский сезон такие сложности случились именно у него, но по карьере все не так однозначно. Осенью 2020-го на уколах каталась Виктория Синицина – тогда у нее были боли в колене. В конце прошлого сезона Синицина еще и тяжело переболела коронавирусом, но вернулась и продолжила карьеру. Жулин вспоминал ее слова: «Делайте что-то. Я задыхаюсь».
Что будет дальше с карьерой Синициной и Кацалапова
Тренер Александр Жулин объяснял, что Синицина и Кацалапов почти наверняка завершат карьеру после окончания сезона. У этого есть две причины: возраст и проблемы со здоровьем. Никите Кацалапову уже 30 лет, Виктории Синициной – 26. Они катаются вместе с 2014 года, но основной вопрос связан именно со здоровьем Кацалапова. Летом у него будет операция на спине.
Так об этом говорит сам Кацалапов: «В данный момент я чувствую себя очень хорошо, но в целом проблема не исчезнет, и, скорее всего, в конце сезона мне нужно будет либо прооперироваться, либо… В общем, все зависит от моих лечащих врачей». В 2016-м Кацалапов проходил через операцию на плече – тогда ожидалось полгода восстановления, но все прошло быстрее.
Пока Синицина и Кацалапов отказываются от конкретных ответов на вопрос о карьерном будущем. После взятия серебряной медали Кацалапов радовался хорошему исполнению произвольного танца. Синицина рассказывала рядом, что эта медаль – вершина их карьеры. Оба сделали вывод, что прямо сейчас важно насладиться этими эмоциями и ни о чем не думать.