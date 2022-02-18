Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст
В теме скандала с Валиевой устоялся стереотип: русские журналисты ее защищают и любят, западные – обвиняют, задают неудобные вопросы, давят (раз, два, три).
Но не все так однозначно полярно. На сайте одного из главных изданий Америки и всего англоязычного мира The Washington Post появилась колонка Салли Дженкинс. Она работает в Washington Post спортивным автором с 2000 года. За это время Дженкинс обозревала несколько Олимпиад и помогала в была соавтором книг американских спортсменов-олимпийцев. Она пишет, что проблема в истории с Валиевой не в ней самой, а в системе поиска и обнаружения допинга.
Мы перевели этот текст полностью. Его русская версия ниже.
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«Криминализация 15-летней виртуозки Камилы Валиевой – это моральная катастрофа, о которой псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения твердили все эти годы с их «нулевой терпимостью». Это привело к осуждению невиновного. Посмотрите на Валиеву, просто посмотрите на нее. В ее выступлениях нет ничего, кроме неторопливой грации и чистого величия.
История Валиевой в очередной раз разоблачила Всемирное антидопинговое агентство в его сомнительной токсикологии, произвольных преследованиях и бесконечных юридических махинациях. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество безвредного лекарства под названием триметазидин давало Валиевой хотя бы дополнительное преимущество или что она приняла его умышленно. Есть неопровержимые доказательства того, что она уже величайшая фигуристка своего времени, а, может, и всей истории. Она становится сильнее. Никто не может объяснить ее артистизм, впечатления от нее и что делает ее сильнее, кроме собственного вдохновения.
WADA болтает об этом деле словно обезумевшая кошка: оно путается в собственных клубках противоречивой нелогичности. И это обвинение системы, но не Валиевой. Давайте окунемся в первоначальные события: 25 декабря Валиева предоставила образец для проверки на запрещенные вещества. Он пришел в лабораторию WADA в Стокгольме, которой нужно было проверить пробу за 10 дней. По необъяснимым причинам это заняло почти два месяца, а результаты были получены только во вторник [8 февраля], после того как она выступила на Олимпийских играх.
Это типично для невыносимой неряшливости WADA (возможно, это политизация), на которую спортсмены жаловались годами. Спросите Дайану Таурази [громкое допинговое дело; у нее нашли допинг в декабре-2011, хотя пробу взяли за два месяца до этого]. До этого теста и после него Валиева сдала чистые пробы. В том числе и в Пекине, где она прекрасно выступила в командном турнире.
Этот случай невероятно прост. Система тестирования напортачила. И нет ни одной причины наказывать Валиеву.
Но чистокровные чудаки и конкуренты России продвигали это как глобальное преступление. А WADA и Международный олимпийский комитет погрузили Валиеву и все поле в неопределенность многоуровневым процессом отстранения. Они не могут разумно разобраться в этом вопросе, потому что это фиктивные структуры. Они навязывают отдельным спортсменам политику «если сомневаешься, то наказывай». Это выглядит так, как будто у них есть этика. Но на самом деле у них ее нет.
Система представляет собой страну чудес. Несправедливость в ней значительно грубее, чем любое первоначальное преступление, и отражает автократов, с которыми WADA и МОК любят вести коррупционные дела. Нулевая терпимость означает, что спортсмены не потерпят ошибок, поэтому WADA не должно допускать ошибок.
Несколько слов о триметазидине. Это лекарство от стенокардии, используемое в Европе. И вы получите разные мнения о нем в зависимости от того, кого вы спросите. Он находится в списке запрещенных веществ WADA. Потому что оно предполагает, что спортсмены могут использовать его для получения какой-то пользы при пиковой частоте сердечных сокращений. Эмили Джамбальво из Washington Post сообщила: «Существует скудная медицинская литература, демонстрирующая его влияние на спорт».
Из American Journal of Therapeutics: «Триметазидин не оказывает влияния на коронарное кровообращение, сократимость [сердечной мышцы], кровяное давление или частоту сердечных сокращений. Он не обладает значительными отрицательными, инотропными или сосудорасширяющими свойствами в покое или во время физических упражнений».
И вот его потенциальные побочные эффекты: жжение в желудке или пищеводе, мышечные спазмы, головокружение, дискомфорт, вызванный усилием, депрессия, седативный эффект (уменьшение раздражительности или волнения) и/или сонливость, учащенное сердцебиение, нарушения зрения, анорексия и гиперорексия. Потенциально триметазидин может вызвать двигательные расстройства, включая тремор и мышечную ригидность.
Да. Вот чего хочет фигурист.
Молодцы чистокровные гончие. Так работают офицеры [WADA].
Эта девушка не лицо российского государственного допинга. Если спортивный мир хочет преследовать систему Владимира Путина, то нацельтесь на тех, кто несет непосредственную ответственность. На тех, кто действительно считается лицом системы – таких, как тренер Валиевой Этери Тутберидзе. И делайте это с помощью точных научных данных, а не с помощью подозрений и слухов. Вот о чем на самом деле идет речь в этом деле: о слухах, подозрениях и недовольстве других наций. Это не элементы справедливого судебного разбирательства. Это просто элементы показательных процессов. Они с помощью грязных коррумпированных игр, запятнанных преступлениями, из безупречного молодого спортсмена сделают самого большого падшего человека.
Стоит помнить о хаосе, который WADA устроило из-за мельдония, безрецептурного лекарства, используемого в Восточной Европе. Более 100 спортсменов, многие из которых были русскими, были заклеймены допингистами за его употребление. Потому что клоуны-офицеры WADA недостаточно знали об этом. У них даже не было достоверных данных о том, как долго спортсмен должен принимать мельдоний, чтобы в его допинг-пробе могли найти его. Вы можете предположить, что их данные о триметазидине по надежности ровно такие же.
Наука строга, но только если она основана на фактах с дважды проверенными выводами и если она не очернена моральными подозрениями в нечестии. У антидопингистов нет науки, у них есть только ортодоксия и ересь, грубая абсолютистская теология, отмеченная доносами, и страх перед незримыми дьяволами.
Остается только надеяться, что чистота исполнения Валиевой, ее облегчающая грация действий, предельная легкость в воздухе и незаурядный артистизм преодолеют все это. И ей будет позволено заниматься тем, для чего она рождена, – кататься на коньках».