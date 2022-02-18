Очень нетипичная статья англоязычных медиа про Валиеву: автор Washington Post обвиняет саму систему поиска допинга. Мы перевели текст

«Криминализация 15-летней виртуозки Камилы Валиевой – это моральная катастрофа, о которой псевдопуританские выкрутасы антидопингового движения твердили все эти годы с их «нулевой терпимостью». Это привело к осуждению невиновного. Посмотрите на Валиеву, просто посмотрите на нее. В ее выступлениях нет ничего, кроме неторопливой грации и чистого величия.

История Валиевой в очередной раз разоблачила Всемирное антидопинговое агентство в его сомнительной токсикологии, произвольных преследованиях и бесконечных юридических махинациях. Нет убедительных доказательств того, что небольшое количество безвредного лекарства под названием триметазидин давало Валиевой хотя бы дополнительное преимущество или что она приняла его умышленно. Есть неопровержимые доказательства того, что она уже величайшая фигуристка своего времени, а, может, и всей истории. Она становится сильнее. Никто не может объяснить ее артистизм, впечатления от нее и что делает ее сильнее, кроме собственного вдохновения.

WADA болтает об этом деле словно обезумевшая кошка: оно путается в собственных клубках противоречивой нелогичности. И это обвинение системы, но не Валиевой. Давайте окунемся в первоначальные события: 25 декабря Валиева предоставила образец для проверки на запрещенные вещества. Он пришел в лабораторию WADA в Стокгольме, которой нужно было проверить пробу за 10 дней. По необъяснимым причинам это заняло почти два месяца, а результаты были получены только во вторник [8 февраля], после того как она выступила на Олимпийских играх.

Это типично для невыносимой неряшливости WADA (возможно, это политизация), на которую спортсмены жаловались годами. Спросите Дайану Таурази [громкое допинговое дело; у нее нашли допинг в декабре-2011, хотя пробу взяли за два месяца до этого]. До этого теста и после него Валиева сдала чистые пробы. В том числе и в Пекине, где она прекрасно выступила в командном турнире.