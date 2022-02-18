Русский фристайлист заплакал в прямом эфире Олимпиады, пытаясь передать привет жене. Это его речь после медали 💔
Сергей Ридзик – российский фристайлист. Он брал бронзу на Играх в Пхенчхане в 2018-м (в ски-кроссе). На Олимпиаде-2022 он заработал свою вторую олимпийскую медаль – третье место и тоже в ски-кроссе. После выступления он выдал эмоциональное интервью, в котором даже заплакал:
«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Но бронза, вторая бронза на Олимпийских играх…Мои вторые Олимпийские игры и второй результат. Можно я передам привет один? Владимир Иванович Шейн – мой первый тренер, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок.
А теперь моей жене. Моей дорогой любимой женщине, девушке моей, красавице. Наташ…». На этих словах он заплакал.
Потом Ридзик успокоился, надел маску и продолжил:
«Любовь моя. Я сегодня стал третий. Прости, что…(снова заплакал). Фух, так тяжело говорить на самом деле. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Второй раз. Да, не получилось выиграть золото. Но бронза – это еще лучше.
Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова».
А вот еще одно интервью Ридзика: