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Сергей Ридзик
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#Сергей Ридзик #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Русский фристайлист заплакал в прямом эфире Олимпиады, пытаясь передать привет жене. Это его речь после медали 💔

час назад

Сергей Ридзик – российский фристайлист. Он брал бронзу на Играх в Пхенчхане в 2018-м (в ски-кроссе). На Олимпиаде-2022 он заработал свою вторую олимпийскую медаль – третье место и тоже в ски-кроссе. После выступления он выдал эмоциональное интервью, в котором даже заплакал:

«Я сказал, что выиграю, но чуть-чуть не получилось. Но бронза, вторая бронза на Олимпийских играх…Мои вторые Олимпийские игры и второй результат. Можно я передам привет один? Владимир Иванович Шейн – мой первый тренер, любимый мой, с днем рождения вас! Это вам мой подарок.

А теперь моей жене. Моей дорогой любимой женщине, девушке моей, красавице. Наташ…». На этих словах он заплакал.

Потом Ридзик успокоился, надел маску и продолжил:

«Любовь моя. Я сегодня стал третий. Прости, что…(снова заплакал). Фух, так тяжело говорить на самом деле. Прости, что меня не было в день рождения нашей дочери, любовь моя. Наша Мира будет знать, что ее батька сегодня сделал историю. Второй раз. Да, не получилось выиграть золото. Но бронза – это еще лучше.

Мама, ты можешь опять гордиться своим сыном. Не опять, а снова».

А вот еще одно интервью Ридзика:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Матч ТВ»
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