Сергей Ридзик

Дата рождения
25 октября 1992 г.
Достижения
2-кратный бронзовый олимпийский призер
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Материалы
Русский фристайлист заплакал в прямом эфире Олимпиады, пытаясь передать привет жене. Это его речь после медали 💔
#Сергей Ридзик
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