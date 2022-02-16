Русский и украинец обнялись на Олимпиаде после выигрыша медалей – они уже делали это на прошлой 🇷🇺 🇺🇦

Как их взаимоотношения складывались до этой Олимпиады

На Олимпиаде-2018 Абраменко и Буров уже попадали на пьедестал. Тогда Абраменко стал победителем, а Буров снова был бронзовым призером. Они вместе стояли на олимпийском подиуме и обнимались. Абраменко брал с собой украинский флаг – они вместе в него оборачивались. Позже стояли рядом на награждении и показывали медали Пхенчхана.

Илья Буров объяснял, что оба спортсмена выступают за спорт вне политики. Он защищал Абраменко, которого критиковали украинские фанаты и политики: «Мы славяне, друзья. Нам делить нечего». Еще в 2018-м Буров развернуто объяснял, что они с Абраменко постоянно общаются. Называл их отношения хорошими и говорил, что политика их никак не касается.

В то время высказывался и сам Абраменко. Рассказывал, что между собой фристайлисты вообще никогда не обсуждают политику. Они разговаривают только о спорте: «Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует».

Так это было в 2018-м: