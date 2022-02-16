Русский и украинец обнялись на Олимпиаде после выигрыша медалей – они уже делали это на прошлой 🇷🇺 🇺🇦
Русский фристайлист Илья Буров взял бронзовую медаль в акробатике на Олимпиаде-2022. Победил китаец Ци Гуанпу, второе место занял украинец Александр Абраменко. Буров выступал в финале последним. Именно его баллы напрямую влияли на распределение медалей. Когда закончил и узнал о бронзе, то обнялся с Абраменко.
Это получилось эмоционально:
Как их взаимоотношения складывались до этой Олимпиады
На Олимпиаде-2018 Абраменко и Буров уже попадали на пьедестал. Тогда Абраменко стал победителем, а Буров снова был бронзовым призером. Они вместе стояли на олимпийском подиуме и обнимались. Абраменко брал с собой украинский флаг – они вместе в него оборачивались. Позже стояли рядом на награждении и показывали медали Пхенчхана.
Илья Буров объяснял, что оба спортсмена выступают за спорт вне политики. Он защищал Абраменко, которого критиковали украинские фанаты и политики: «Мы славяне, друзья. Нам делить нечего». Еще в 2018-м Буров развернуто объяснял, что они с Абраменко постоянно общаются. Называл их отношения хорошими и говорил, что политика их никак не касается.
В то время высказывался и сам Абраменко. Рассказывал, что между собой фристайлисты вообще никогда не обсуждают политику. Они разговаривают только о спорте: «Илью я обвернул нашим флагом в порыве сильных душевных эмоций, поздравил его с бронзовой наградой. Никаких политических моментов здесь искать не следует».
Так это было в 2018-м:
Как все это получилось сейчас
Абраменко высказывался по ситуации уже перед Олимпиадой-2022. В ноябре 2021 года подтверждал, что не откажется от новых объятий на играх: «Да. Ну а как? К этому можно подойти с разной стороны. Понятно, что он из страны, которая плохо относится к нашей стране. И то вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать».
На Олимпиаде-2022 Абраменко снова взял украинский флаг с собой на пьедестал. Напоминаем: Россия выступает на играх без флага и гимна. Во время награждения талисманами Абраменко хлопал, когда организаторы объявляли фамилию Бурова. Позже Ци Гуанпу и Абраменко развернули флаги перед камерами. Буров просто стоял рядом с ними вместе с талисманом.
Соревнования по фристайлу проходили 16 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский чуть раньше поздравил страну с Днем единения. До этого сам Зеленский объявил 16 февраля таким праздником. Представители США сообщали, что именно в этот день Россия нападет на Украину. Нападения не произошло, хотя политическая напряженность между странами сохраняется.