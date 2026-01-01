Илья Буров

Дата рождения
13 ноября 1991 г.
Достижения
2-кратный бронзовый олимпийский призер
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Материалы
Материалы
Русский и украинец обнялись на Олимпиаде после выигрыша медалей – они уже делали это на прошлой 🇷🇺 🇺🇦
#Илья Буров
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