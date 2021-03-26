ЧМ-2021 (фигурное катание)
фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
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#ЧМ-2021 (фигурное катание) #фигурное катание #Александра Бойкова #Дмитрий Козловский

Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы

18 часов назад

AFLO/Global Look Press

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли третье место в парных соревнованиях на чемпионате мира по фигурному катанию.

Они уже участвовали на чемпионате мира в сезоне-2018/19. Тогда было шестое место. Еще Бойкова и Козловский имеют бронзу и золото чемпионата Европы.

Они выиграли золото ЧЕ в прошлом сезоне. В 2021 году чемпионат Европы был отменен из-за пандемии коронавируса.

На чемпионате мира их пара лидировала после короткой программы, но по результатам произвольной опустилась на третье место. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира.

Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар

Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет

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