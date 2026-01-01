Габриэла Пападакис

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Топ-фигуристы снимаются с чемпионата Европы. Уже нет фаворитов в танцах и вице-чемпиона России
#фигурное катание
Россия семь лет не побеждала в танцах на льду. Оказалось, что можно обыгрывать непобедимых
#фигурное катание