Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️
Почему Кубок России – это престижно?
В этом году Кубок России – официальное отборочное соревнование на чемпионат России. Спортсменам обязательно нужно выступить на двух этапах. Их задача – набор очков, которые потом суммируются. Со взрослыми могут соревноваться и юниоры, которым исполнилось 14 лет.
Расписание этапов Кубка России:
- Сызрань. 18 – 22 сентября.
- Москва. 10 – 13 октября.
- Сочи. 23 – 27 октября.
- Казань. 8 – 12 ноября.
- Москва. 5 – 8 декабря.
Чемпионат России пройдет 22 – 27 декабря.
Где все это смотреть?
Соревнования покажет «Первый канал». Трансляции из Сызрани запланированы на основном канале 19 и 20 сентября в 15:10 по Москве. Это будут короткая и произвольная программы у женщин. Официальный сайт «Первого канала» покажет вообще все выступления в любых видах. Следить можно тут.
Официальное распределение фигуристов сборной по этапам
Сызрань
- Мужчины: Самарин, Игнатов, Шулепов, Савосин.
- Женщины: Медведева, Щербакова, Синицына.
- Танцы на льду: Морозов – Багин, Шевченко – Еременко, Худяйбердыева – Базин.
- Пары: Тарасова – Морозов, Панфилова – Рылов.
Пояснение от Федерации: Медведева и Самарин снимаются по медицинским показаниям. Тарасова – Морозов не выступят из-за болезни партнера.
Москва
- Мужчины: Самарин, Даниелян, Шулепов, Гуменник.
- Женщины: Трусова, Медведева.
- Танцы на льду: Морозов – Багин, Синицина – Кацалапов, Конкина – Дрозд.
- Пары: Тарасова – Морозов, Павлюченко – Ходыкин, Мишина – Галямов.
Сочи
- Мужчины: Алиев, Мозалев, Коляда.
- Женщины: Щербакова, Туктамышева, Гулякова, Самодурова.
- Танцы на льду: Синицина – Кацалапов, Загорски – Гурейро, Шпилевая – Смирнов, Худяйбердыева – Базин.
- Пары: Бойкова – Козловский, Павлюченко – Ходыкин, Пепелева – Плешков.
Казань
- Мужчины: Мозалев, Игнатов, Даниелян, Савосин.
- Женщины: Косторная, Трусова, Самодурова.
- Танцы на льду: Степанова – Букин, Скопцова – Алешин, Шевченко – Еременко, Шпилевая – Смирнов.
- Пары: Пепелева – Плешков, Мишина – Галямов.
Москва
- Мужчины: Алиев, Гуменник, Коляда.
- Женщины: Косторная, Туктамышева, Синицына, Гулякова.
- Танцы на льду: Степанова – Букин, Скопцова – Алешин, Загорски – Гурейро, Конкина – Дрозд.
- Пары: Бойкова – Козловский, Панфилова – Рылов.
А где в Москве будут кататься? Оба раза в "Мегаспорте"?