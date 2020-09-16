Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️

Почему Кубок России – это престижно?

В этом году Кубок России – официальное отборочное соревнование на чемпионат России. Спортсменам обязательно нужно выступить на двух этапах. Их задача – набор очков, которые потом суммируются. Со взрослыми могут соревноваться и юниоры, которым исполнилось 14 лет.

Расписание этапов Кубка России:

Сызрань. 18 – 22 сентября. Москва. 10 – 13 октября. Сочи. 23 – 27 октября. Казань. 8 – 12 ноября. Москва. 5 – 8 декабря.

Чемпионат России пройдет 22 – 27 декабря.

Где все это смотреть?

Соревнования покажет «Первый канал». Трансляции из Сызрани запланированы на основном канале 19 и 20 сентября в 15:10 по Москве. Это будут короткая и произвольная программы у женщин. Официальный сайт «Первого канала» покажет вообще все выступления в любых видах. Следить можно тут.