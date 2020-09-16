фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Софья Самодурова
Михаил Коляда
Александра Трусова
Анна Щербакова
Алена Косторная
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#фигурное катание #Евгения Медведева #Алена Косторная #Александра Трусова #Анна Щербакова #Елизавета Туктамышева #Михаил Коляда #Софья Самодурова

Кубок России по фигурке: где смотреть, когда будет, что дает ⛸️

16 сентября, 23:16

AFLO/Global Look Press

Почему Кубок России – это престижно?

В этом году Кубок России – официальное отборочное соревнование на чемпионат России. Спортсменам обязательно нужно выступить на двух этапах. Их задача – набор очков, которые потом суммируются. Со взрослыми могут соревноваться и юниоры, которым исполнилось 14 лет.

Расписание этапов Кубка России:

  1. Сызрань. 18 – 22 сентября.
  2. Москва. 10 – 13 октября.
  3. Сочи. 23 – 27 октября.
  4. Казань. 8 – 12 ноября.
  5. Москва. 5 – 8 декабря.

Чемпионат России пройдет 22 – 27 декабря.

Где все это смотреть?

Соревнования покажет «Первый канал». Трансляции из Сызрани запланированы на основном канале 19 и 20 сентября в 15:10 по Москве. Это будут короткая и произвольная программы у женщин. Официальный сайт «Первого канала» покажет вообще все выступления в любых видах. Следить можно тут.

AFLO/Global Look Press

Официальное распределение фигуристов сборной по этапам

Сызрань

  • Мужчины: Самарин, Игнатов, Шулепов, Савосин.
  • Женщины: Медведева, Щербакова, Синицына.
  • Танцы на льду: Морозов – Багин, Шевченко – Еременко, Худяйбердыева – Базин.
  • Пары: Тарасова – Морозов, Панфилова – Рылов.

Пояснение от Федерации: Медведева и Самарин снимаются по медицинским показаниям. Тарасова – Морозов не выступят из-за болезни партнера.

Москва

  • Мужчины: Самарин, Даниелян, Шулепов, Гуменник.
  • Женщины: Трусова, Медведева.
  • Танцы на льду: Морозов – Багин, Синицина – Кацалапов, Конкина – Дрозд.
  • Пары: Тарасова – Морозов, Павлюченко – Ходыкин, Мишина – Галямов.

Сочи

  • Мужчины: Алиев, Мозалев, Коляда.
  • Женщины: Щербакова, Туктамышева, Гулякова, Самодурова.
  • Танцы на льду: Синицина – Кацалапов, Загорски – Гурейро, Шпилевая – Смирнов, Худяйбердыева – Базин.
  • Пары: Бойкова – Козловский, Павлюченко – Ходыкин, Пепелева – Плешков.

Казань

  • Мужчины: Мозалев, Игнатов, Даниелян, Савосин.
  • Женщины: Косторная, Трусова, Самодурова.
  • Танцы на льду: Степанова – Букин, Скопцова – Алешин, Шевченко – Еременко, Шпилевая – Смирнов.
  • Пары: Пепелева – Плешков, Мишина – Галямов.

Москва

  • Мужчины: Алиев, Гуменник, Коляда.
  • Женщины: Косторная, Туктамышева, Синицына, Гулякова.
  • Танцы на льду: Степанова – Букин, Скопцова – Алешин, Загорски – Гурейро, Конкина – Дрозд.
  • Пары: Бойкова – Козловский, Панфилова – Рылов.
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Комментарии (1)
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vladik12
17 сентября, 13:03

А где в Москве будут кататься? Оба раза в "Мегаспорте"?

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#фигурное катание
#Евгения Медведева
#Алена Косторная
#Александра Трусова
#Анна Щербакова
#Елизавета Туктамышева
#Михаил Коляда
#Софья Самодурова