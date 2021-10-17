Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй

Budapest Trophy – турнир, который проходил в Венгрии. Это соревнование серии ISU Challenger. Анна Щербакова заняла второе место на турнире, набрав 222,73 балла.

Щербакова – трехкратная чемпионка России. Перед стартом олимпийского сезона у нее была травма пальца.

На турнире Budapest Trophy выступали Майя Хромых (224,91, первое место) и Софья Самодурова (190,91, третье место). Хромых исполнила в произвольной программе четверной тулуп.