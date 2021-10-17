Анна Щербакова
Софья Самодурова
Майя Хромых
Фигуристка Хромых выиграла турнир Budapest Trophy. Щербакова стала второй
2 часа назад
Budapest Trophy – турнир, который проходил в Венгрии. Это соревнование серии ISU Challenger. Анна Щербакова заняла второе место на турнире, набрав 222,73 балла.
Щербакова – трехкратная чемпионка России. Перед стартом олимпийского сезона у нее была травма пальца.
На турнире Budapest Trophy выступали Майя Хромых (224,91, первое место) и Софья Самодурова (190,91, третье место). Хромых исполнила в произвольной программе четверной тулуп.
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