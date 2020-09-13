Самодурова снялась с произвольной программы на контрольных прокатах из-за простуды

В эфире официального сайта «Первого канала» об этом рассказал комментатор Александр Гришин.

О снятии Софьи Самодуровой стало известно уже во время проведения контрольных прокатов. Она приехала на стадион.

12 сентября Самодурова показала короткую программу. Тогда же выступала Алена Косторная. Позже оказалось, что Косторная не заявилась на произвольную программу.

Софья Самодурова – чемпионка Европы-2019. Ее тренирует Алексей Мишин.