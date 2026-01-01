Станислава Константинова

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В карьере Трусовой есть еще одно четвертое место. Тогда она только учила сложные прыжки
#Александра Трусова
Все бывшие чемпионки женской фигурки провалили сезон. Эра официально поменялась
#фигурное катание
Теперь чемпионат России – главный турнир в женской фигурке
#фигурное катание
Теперь все креативно открывают бутылки. Закрывают глаза, бросают шайбу, размахивают коньками
#BottleCapChallenge