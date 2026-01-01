Станислава Константинова

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Фигурное катание
Из «Академии Плющенко» ушла Станислава Константинова. Она была 16-й на последнем чемпионате России
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Константинова заняла 16-е место на ЧР по фигурному катанию. Это худший результат в ее карьере
#Станислава Константинова
Фигурное катание
Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Ее результат – 264 балла
#фигурное катание