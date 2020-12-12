Юлия Липницкая
фигурное катание
Евгений Плющенко
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#Юлия Липницкая #фигурное катание #Евгений Плющенко

Юлия Липницкая стала тренером академии Евгения Плющенко

12 декабря, 13:36

Юлия Липницкая завершила карьеру в 2017 году – после этого работала тренером в собственной академии. Сейчас она вместе с Еленой Ильиных стала тренером академии Евгения Плющенко.

Пост Плющенко в инстаграме:

«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона – мощь».

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