Юлия Липницкая стала тренером академии Евгения Плющенко

Юлия Липницкая завершила карьеру в 2017 году – после этого работала тренером в собственной академии. Сейчас она вместе с Еленой Ильиных стала тренером академии Евгения Плющенко.

Пост Плющенко в инстаграме:

«Очень рад, что к моей команде «Ангелы Плющенко» присоединилась Юля Липницкая! Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля! Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона – мощь».