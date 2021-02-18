Александра Трусова
фигурное катание
Евгений Плющенко
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#Александра Трусова #фигурное катание #Евгений Плющенко

Трусова не выступит в финале Кубка России

3 часа назад

Финал Кубка России по фигурному катанию в Москве должен пройти с 27 февраля по 2 марта. Но уже известно о снятии одной топовой фигуристки – Александры Трусовой.

Причины назвал ее тренер Евгений Плющенко:

  • Восстановление после травмы.
  • Подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 22 по 28 марта.

ТАСС также пишет, что турнир в Москве пропустит и Анна Щербакова. В отличие от Трусовой она уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
56 минут назад

Все внимание - Валиевой.

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