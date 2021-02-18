Александра Трусова
фигурное катание
Евгений Плющенко
Трусова не выступит в финале Кубка России
3 часа назад
Финал Кубка России по фигурному катанию в Москве должен пройти с 27 февраля по 2 марта. Но уже известно о снятии одной топовой фигуристки – Александры Трусовой.
Причины назвал ее тренер Евгений Плющенко:
- Восстановление после травмы.
- Подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 22 по 28 марта.
ТАСС также пишет, что турнир в Москве пропустит и Анна Щербакова. В отличие от Трусовой она уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.
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