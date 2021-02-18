Трусова не выступит в финале Кубка России

Финал Кубка России по фигурному катанию в Москве должен пройти с 27 февраля по 2 марта. Но уже известно о снятии одной топовой фигуристки – Александры Трусовой.

Причины назвал ее тренер Евгений Плющенко:

Восстановление после травмы.

Подготовка к чемпионату мира, который пройдет с 22 по 28 марта.

ТАСС также пишет, что турнир в Москве пропустит и Анна Щербакова. В отличие от Трусовой она уже гарантировала себе участие на чемпионате мира.