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фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022 #Александра Трусова #Камила Валиева #Анна Щербакова #Олимпиада-2022 #Россия на Олимпийских играх-2022

Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022

3 часа назад

17 февраля на Олимпиаде-2022 пройдет женская произвольная программа в фигурном катании. Ее старт запланирован на 13:00 по московскому времени.

Фигуристки из России входят в четверку лидеров по итогам короткой программы. Они выступят в заключительной разминке.

График их выхода на лед:

Камила Валиева занимает первое место в женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 по итогам короткой программы. Анна Щербакова идет второй, Александра Трусова – четвертой.

Итоги женских соревнований останутся предварительными. Причина – допинговое разбирательство с пробой Камилы Валиевой.

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Источник:
Гол
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
#Александра Трусова
#Камила Валиева
#Анна Щербакова
#Олимпиада-2022
#Россия на Олимпийских играх-2022