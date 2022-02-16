фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Александра Трусова
Камила Валиева
Анна Щербакова
Олимпиада-2022
Россия на Олимпийских играх-2022
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Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022
3 часа назад
17 февраля на Олимпиаде-2022 пройдет женская произвольная программа в фигурном катании. Ее старт запланирован на 13:00 по московскому времени.
Фигуристки из России входят в четверку лидеров по итогам короткой программы. Они выступят в заключительной разминке.
График их выхода на лед:
- Александра Трусова – 16:25;
- Анна Щербакова – 16:41;
- Камила Валиева – 16:49.
Камила Валиева занимает первое место в женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 по итогам короткой программы. Анна Щербакова идет второй, Александра Трусова – четвертой.
Итоги женских соревнований останутся предварительными. Причина – допинговое разбирательство с пробой Камилы Валиевой.
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