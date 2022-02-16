Во сколько Камила Валиева выступит в произвольной программе на Зимних Олимпийских играх 2022

17 февраля на Олимпиаде-2022 пройдет женская произвольная программа в фигурном катании. Ее старт запланирован на 13:00 по московскому времени.

Фигуристки из России входят в четверку лидеров по итогам короткой программы. Они выступят в заключительной разминке.

График их выхода на лед:

Камила Валиева занимает первое место в женских соревнованиях на Олимпиаде-2022 по итогам короткой программы. Анна Щербакова идет второй, Александра Трусова – четвертой.

Итоги женских соревнований останутся предварительными. Причина – допинговое разбирательство с пробой Камилы Валиевой.