Трусова ушла из академии Плющенко

Александра Трусова пришла в академию Евгения Плющенко в 2020-м. В прошлом сезоне она заняла 3 место на ЧМ, 3 место на чемпионате России, первые места на 2-м и 4-м этапах чемпионата России и взяла серебро на Кубке Первого канала.

Сейчас Плющенко объявил об уходе Трусовой. Главные моменты из его заявления: