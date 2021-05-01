Александра Трусова
Евгений Плющенко
Трусова ушла из академии Плющенко
01 мая, 11:32
Александра Трусова пришла в академию Евгения Плющенко в 2020-м. В прошлом сезоне она заняла 3 место на ЧМ, 3 место на чемпионате России, первые места на 2-м и 4-м этапах чемпионата России и взяла серебро на Кубке Первого канала.
Сейчас Плющенко объявил об уходе Трусовой. Главные моменты из его заявления:
- 1 мая закончился их контракт. Стороны по обоюдному согласию не стали его продлевать.
- Плющенко сказал: «Отпускаем Сашу обратно». До этого с 2016-го по 2020-й Трусова тренировалась у Этери Тутберидзе. Официального подтверждения перехода не было.
- В этом заявлении есть отсылка к Косторной: «Надеемся в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока».
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